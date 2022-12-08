Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/subsidii-1837093447.html
Юрист объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ
Юрист объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ - РИА Новости, 08.12.2022
Юрист объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ
Российское законодательство предусматривает субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, которые платят за них больше положенного максимума. Как рассчитываются РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T01:15
2022-12-08T01:15
общество
россия
москва
жкх
србуи иващенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f3d93ae83a9e8596dfc36fad89e06e43.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российское законодательство предусматривает субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, которые платят за них больше положенного максимума. Как рассчитываются эти выплаты и что надо сделать для их получения, рассказала в интервью агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.Эксперт напомнила, что помощь с оплатой ЖКХ окажут пользователям помещений государственного или муниципального фондов, нанимателям помещений частного фонда, членам жилищных кооперативов, а также собственникам жилых помещений. Размер и порядок предоставления субсидий определяет правительство.При этом местные власти имеют право установить собственный механизм расчета помощи. Как правило, регионы определяют количество метров, на которые можно попросить субсидию и максимальную часть совокупного дохода семьи, которую она может потратить на "коммуналку", добавила Иващенко.Для подавших заявление на помощь после 1 января 2021 года сумма дохода умножается на отношение размера оплаты ЖКУ с учетом скидки к показателю без дисконта, пояснила собеседница агентства.
https://ria.ru/20221202/dokumenty-1835746137.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_44e95ee7996ebc75469a132792b54603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, жкх, србуи иващенко
Общество, Россия, Москва, ЖКХ, Србуи Иващенко
01:15 08.12.2022
 
Юрист объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ

Юрист Иващенко: помощь с оплатой ЖКХ окажут пользователям помещений государственного фонда

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСубсидия
Субсидия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Субсидия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российское законодательство предусматривает субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, которые платят за них больше положенного максимума. Как рассчитываются эти выплаты и что надо сделать для их получения, рассказала в интервью агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.
Эксперт напомнила, что помощь с оплатой ЖКХ окажут пользователям помещений государственного или муниципального фондов, нанимателям помещений частного фонда, членам жилищных кооперативов, а также собственникам жилых помещений. Размер и порядок предоставления субсидий определяет правительство.
При этом местные власти имеют право установить собственный механизм расчета помощи. Как правило, регионы определяют количество метров, на которые можно попросить субсидию и максимальную часть совокупного дохода семьи, которую она может потратить на "коммуналку", добавила Иващенко.

"В Москве если более десяти процентов дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию — государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги", — сказала она.

Для подавших заявление на помощь после 1 января 2021 года сумма дохода умножается на отношение размера оплаты ЖКУ с учетом скидки к показателю без дисконта, пояснила собеседница агентства.
Папка с документами - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 03:13
Юрист раскрыла, какие бумаги нельзя выкидывать и почему
 
ОбществоРоссияМоскваЖКХСрбуи Иващенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала