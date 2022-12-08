https://ria.ru/20221208/subsidii-1837093447.html
Юрист объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ
Юрист объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ - РИА Новости, 08.12.2022
Юрист объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ
Российское законодательство предусматривает субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, которые платят за них больше положенного максимума. Как рассчитываются РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T01:15
2022-12-08T01:15
2022-12-08T01:15
общество
россия
москва
жкх
србуи иващенко
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российское законодательство предусматривает субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, которые платят за них больше положенного максимума. Как рассчитываются эти выплаты и что надо сделать для их получения, рассказала в интервью агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.Эксперт напомнила, что помощь с оплатой ЖКХ окажут пользователям помещений государственного или муниципального фондов, нанимателям помещений частного фонда, членам жилищных кооперативов, а также собственникам жилых помещений. Размер и порядок предоставления субсидий определяет правительство.При этом местные власти имеют право установить собственный механизм расчета помощи. Как правило, регионы определяют количество метров, на которые можно попросить субсидию и максимальную часть совокупного дохода семьи, которую она может потратить на "коммуналку", добавила Иващенко.Для подавших заявление на помощь после 1 января 2021 года сумма дохода умножается на отношение размера оплаты ЖКУ с учетом скидки к показателю без дисконта, пояснила собеседница агентства.
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общество, россия, москва, жкх, србуи иващенко
Общество, Россия, Москва, ЖКХ, Србуи Иващенко
Юрист объяснила, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ
Юрист Иващенко: помощь с оплатой ЖКХ окажут пользователям помещений государственного фонда
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Российское законодательство предусматривает субсидии на оплату коммунальных услуг семьям, которые платят за них больше положенного максимума. Как рассчитываются эти выплаты и что надо сделать для их получения, рассказала в интервью
агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Србуи Иващенко.
Эксперт напомнила, что помощь с оплатой ЖКХ окажут пользователям помещений государственного или муниципального фондов, нанимателям помещений частного фонда, членам жилищных кооперативов, а также собственникам жилых помещений. Размер и порядок предоставления субсидий определяет правительство.
При этом местные власти имеют право установить собственный механизм расчета помощи. Как правило, регионы определяют количество метров, на которые можно попросить субсидию и максимальную часть совокупного дохода семьи, которую она может потратить на "коммуналку", добавила Иващенко.
"В Москве если более десяти процентов дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию — государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги", — сказала она.
Для подавших заявление на помощь после 1 января 2021 года сумма дохода умножается на отношение размера оплаты ЖКУ с учетом скидки к показателю без дисконта, пояснила собеседница агентства.