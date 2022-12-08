https://ria.ru/20221208/studenty-1837184292.html

Поток китайских студентов в вузы России достиг допандемийного уровня

Поток китайских студентов в вузы России достиг допандемийного уровня - РИА Новости, 08.12.2022

Поток китайских студентов в вузы России достиг допандемийного уровня

Поток китайских студентов в российские вузы в декабре 2022 года достиг уровня до пандемии COVID-19, заявил первый секретарь посольства РФ в Пекине Игорь... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:02

2022-12-08T13:02

2022-12-08T13:02

россия-китай: главное

игорь поздняков

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пекин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поток китайских студентов в российские вузы в декабре 2022 года достиг уровня до пандемии COVID-19, заявил первый секретарь посольства РФ в Пекине Игорь Поздняков."Пандемия коронавируса на начальном этапе, безусловно, оказала влияние на ситуацию в сфере образовательных обменов. В 2020 году количество выдаваемых консульскими учреждениями России в Китае учебных виз китайским студентам по объективным причинам уменьшилось до минимальных значений", - сказал Поздняков, выступая в четверг на форуме Ассоциации университетов России и Китая, который прошел в формате видеоконференции.По его словам, российские учащиеся китайских вузов в тот период также перешли на дистанционное обучение."Но рад информировать вас, что в 2022 году консульскими учреждениями России в КНР оформлено по состоянию на 7 декабря уже более 11 тысяч учебных виз для китайских студентов, что вполне сопоставимо с допандемийными показателями ежегодного потока учащихся в Российскую Федерацию", - сказал дипломат.Он добавил, что на данный момент в российских вузах обучаются 32 тысячи китайских студентов.

https://ria.ru/20221202/institut-1835810798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь поздняков, россия, пекин