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Поток китайских студентов в вузы России достиг допандемийного уровня - РИА Новости, 08.12.2022
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Поток китайских студентов в вузы России достиг допандемийного уровня
Поток китайских студентов в вузы России достиг допандемийного уровня - РИА Новости, 08.12.2022
Поток китайских студентов в вузы России достиг допандемийного уровня
Поток китайских студентов в российские вузы в декабре 2022 года достиг уровня до пандемии COVID-19, заявил первый секретарь посольства РФ в Пекине Игорь... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:02
2022-12-08T13:02
россия-китай: главное
игорь поздняков
россия
пекин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поток китайских студентов в российские вузы в декабре 2022 года достиг уровня до пандемии COVID-19, заявил первый секретарь посольства РФ в Пекине Игорь Поздняков."Пандемия коронавируса на начальном этапе, безусловно, оказала влияние на ситуацию в сфере образовательных обменов. В 2020 году количество выдаваемых консульскими учреждениями России в Китае учебных виз китайским студентам по объективным причинам уменьшилось до минимальных значений", - сказал Поздняков, выступая в четверг на форуме Ассоциации университетов России и Китая, который прошел в формате видеоконференции.По его словам, российские учащиеся китайских вузов в тот период также перешли на дистанционное обучение."Но рад информировать вас, что в 2022 году консульскими учреждениями России в КНР оформлено по состоянию на 7 декабря уже более 11 тысяч учебных виз для китайских студентов, что вполне сопоставимо с допандемийными показателями ежегодного потока учащихся в Российскую Федерацию", - сказал дипломат.Он добавил, что на данный момент в российских вузах обучаются 32 тысячи китайских студентов.
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игорь поздняков, россия, пекин
Россия-Китай: Главное, Игорь Поздняков, Россия, Пекин
13:02 08.12.2022
 

Поток китайских студентов в вузы России достиг допандемийного уровня

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКитайские студенты на Красной площади в Москве
Китайские студенты на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Китайские студенты на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Поток китайских студентов в российские вузы в декабре 2022 года достиг уровня до пандемии COVID-19, заявил первый секретарь посольства РФ в Пекине Игорь Поздняков.
"Пандемия коронавируса на начальном этапе, безусловно, оказала влияние на ситуацию в сфере образовательных обменов. В 2020 году количество выдаваемых консульскими учреждениями России в Китае учебных виз китайским студентам по объективным причинам уменьшилось до минимальных значений", - сказал Поздняков, выступая в четверг на форуме Ассоциации университетов России и Китая, который прошел в формате видеоконференции.
По его словам, российские учащиеся китайских вузов в тот период также перешли на дистанционное обучение.
"Но рад информировать вас, что в 2022 году консульскими учреждениями России в КНР оформлено по состоянию на 7 декабря уже более 11 тысяч учебных виз для китайских студентов, что вполне сопоставимо с допандемийными показателями ежегодного потока учащихся в Российскую Федерацию", - сказал дипломат.
Он добавил, что на данный момент в российских вузах обучаются 32 тысячи китайских студентов.
Церемония открытия Российско-Китайского международного института интеллектуального производства - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Россия-Китай: ГлавноеИгорь ПоздняковРоссияПекин
 
 
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