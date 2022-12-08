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Ярославский губернатор принял участие в запуске линии станков в АО "Корд" - РИА Новости, 08.12.2022
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Ярославская область
https://ria.ru/20221208/stanki-1837319016.html
Ярославский губернатор принял участие в запуске линии станков в АО "Корд"
Ярославский губернатор принял участие в запуске линии станков в АО "Корд" - РИА Новости, 08.12.2022
Ярославский губернатор принял участие в запуске линии станков в АО "Корд"
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в запуске новой линии станков в АО "Корд" в честь 90-летия предприятия, сообщает правительство... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:04
2022-12-08T19:04
ярославская область
михаил евраев
ярославль
ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в запуске новой линии станков в АО "Корд" в честь 90-летия предприятия, сообщает правительство региона.На церемонии Михаил Евраев отметил, что АО "Корд" обеспечивает около 10% российского рынка технических тканей."Запуск новых станков позволит предприятию расширить ассортимент продукции, увеличить производительность в три раза и снизить себестоимость, что в том числе позволит повысить заработную плату сотрудникам. В сложных условиях рыночной экономики вы смогли не только сохранить фабрику, но и обеспечить ее конкурентоспособность, стабильную работу и перспективное развитие", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Он пожелал предприятию дальнейшего процветания и успехов!Глава региона осмотрел производство, вручил сотрудникам благодарности и грамоты и ответил на вопросы представителей трудового коллектива."Мы увеличили ремонты дорог в 1,5 раза. Задача – привести их в порядок полностью по всей области. Муниципалитеты получили в этом году значительно больше денег. Главное, чтобы была проектно-сметная документация. Идем опережающими темпами. В первую очередь делаем участки, которые находятся в очень плохом состоянии", - рассказал Евраев.Отвечая на вопрос про строительство очистных сооружений, губернатор сообщил, что в рамках проекта "Оздоровление Волги" в следующем году планируются работы в Ярославле, потом в Ростове. В 2024 году действие федеральной программы завершается. "Именно поэтому во время открытия новых очистных в Угличском районе я попросил президента страны продлить действие программы. У нас очень плохие очистные в Рыбинске, Переславле-Залесском, и требуется продолжение работ", - пояснил глава региона.В ответ на жалобы сотрудников "Корда" на то, что после работы им трудно уехать, так как интервалы движения общественного транспорта очень большие, Михаил Евраев пообещал, что ситуация в Ярославле и Ярославском районе скоро изменится благодаря модернизации транспортной системы."Обновятся автобусы – будут современные, комфортные, низкопольные. Сейчас мы анализируем удобство месторасположения остановок, периодичность движения, заполнение транспорта. Жители могут и должны влиять на этот процесс, на сайте департамента транспорта можно оставить свои предложения, и это будет учтено при проведении конкурсов на маршруты", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20221206/evraev-1836671482.html
https://ria.ru/20221203/byudzhet-1836096965.html
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михаил евраев, ярославль, ярославская область, россия
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославль, Ярославская область, Россия
19:04 08.12.2022
 
Ярославский губернатор принял участие в запуске линии станков в АО "Корд"

Ярославский губернатор Евраев принял участие в запуске новой линии станков в АО "Корд"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев принял участие в запуске новой линии станков в АО "Корд" в честь 90-летия предприятия, сообщает правительство региона.
На церемонии Михаил Евраев отметил, что АО "Корд" обеспечивает около 10% российского рынка технических тканей.
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"Запуск новых станков позволит предприятию расширить ассортимент продукции, увеличить производительность в три раза и снизить себестоимость, что в том числе позволит повысить заработную плату сотрудникам. В сложных условиях рыночной экономики вы смогли не только сохранить фабрику, но и обеспечить ее конкурентоспособность, стабильную работу и перспективное развитие", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Он пожелал предприятию дальнейшего процветания и успехов!
Глава региона осмотрел производство, вручил сотрудникам благодарности и грамоты и ответил на вопросы представителей трудового коллектива.
"Мы увеличили ремонты дорог в 1,5 раза. Задача – привести их в порядок полностью по всей области. Муниципалитеты получили в этом году значительно больше денег. Главное, чтобы была проектно-сметная документация. Идем опережающими темпами. В первую очередь делаем участки, которые находятся в очень плохом состоянии", - рассказал Евраев.
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Отвечая на вопрос про строительство очистных сооружений, губернатор сообщил, что в рамках проекта "Оздоровление Волги" в следующем году планируются работы в Ярославле, потом в Ростове. В 2024 году действие федеральной программы завершается. "Именно поэтому во время открытия новых очистных в Угличском районе я попросил президента страны продлить действие программы. У нас очень плохие очистные в Рыбинске, Переславле-Залесском, и требуется продолжение работ", - пояснил глава региона.
В ответ на жалобы сотрудников "Корда" на то, что после работы им трудно уехать, так как интервалы движения общественного транспорта очень большие, Михаил Евраев пообещал, что ситуация в Ярославле и Ярославском районе скоро изменится благодаря модернизации транспортной системы.
"Обновятся автобусы – будут современные, комфортные, низкопольные. Сейчас мы анализируем удобство месторасположения остановок, периодичность движения, заполнение транспорта. Жители могут и должны влиять на этот процесс, на сайте департамента транспорта можно оставить свои предложения, и это будет учтено при проведении конкурсов на маршруты", - подчеркнул губернатор.
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