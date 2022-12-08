https://ria.ru/20221208/sssr-1837180024.html

В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР

В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР - РИА Новости, 08.12.2022

В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР

Времена СССР в Кремле считают важной частью истории России, но праздновать столетие его образования не будут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:46

2022-12-08T12:46

2022-12-08T12:56

ссср

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Времена СССР в Кремле считают важной частью истории России, но праздновать столетие его образования не будут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Праздновать не будем", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в Кремле отмечать столетие со дня образования СССР, и добавил, что советские времена - "важная, неотъемлемая часть российской истории".Песков также процитировал слова президента РФ Владимира Путина."Только человек, у которого нет сердца, может не жалеть о распаде Советского Союза, и только человек, у которого нет мозгов - я боюсь ошибиться в точности цитирования - может желать восстановления этого союза", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221208/sssr-1837135166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ссср, россия, владимир путин, дмитрий песков