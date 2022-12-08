https://ria.ru/20221208/sssr-1837180024.html
В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР
В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР - РИА Новости, 08.12.2022
В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР
Времена СССР в Кремле считают важной частью истории России, но праздновать столетие его образования не будут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:46
2022-12-08T12:46
2022-12-08T12:56
ссср
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Времена СССР в Кремле считают важной частью истории России, но праздновать столетие его образования не будут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Праздновать не будем", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в Кремле отмечать столетие со дня образования СССР, и добавил, что советские времена - "важная, неотъемлемая часть российской истории".Песков также процитировал слова президента РФ Владимира Путина."Только человек, у которого нет сердца, может не жалеть о распаде Советского Союза, и только человек, у которого нет мозгов - я боюсь ошибиться в точности цитирования - может желать восстановления этого союза", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221208/sssr-1837135166.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ссср, россия, владимир путин, дмитрий песков
СССР, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:46 08.12.2022 (обновлено: 12:56 08.12.2022)
В Кремле не будут праздновать столетие образования СССР
Песков: в Кремле не будут праздновать столетие образования СССР
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Времена СССР в Кремле считают важной частью истории России, но праздновать столетие его образования не будут, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Праздновать не будем", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в Кремле отмечать столетие со дня образования СССР, и добавил, что советские времена - "важная, неотъемлемая часть российской истории".
Песков также процитировал слова президента РФ Владимира Путина
.
"Только человек, у которого нет сердца, может не жалеть о распаде Советского Союза, и только человек, у которого нет мозгов - я боюсь ошибиться в точности цитирования - может желать восстановления этого союза", - сказал Песков.