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Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/ssha-1837317496.html
Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма
Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма - РИА Новости, 08.12.2022
Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма
США не запрещают Киеву использовать переданное оружие против Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:00
2022-12-08T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
сша
россия
республика крым
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США не запрещают Киеву использовать переданное оружие против Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal.Глава украинского МИД подчеркнул, Киев никогда не пойдет на мирное соглашение с Москвой, если Крым и Донбасс останутся под российским контролем."Украина заберет все свои территории, включая Крым, некоторые военным путем, другие — дипломатическим", — высказался Кулеба.Кроме того, он призвал мировое сообщество не бояться того, что "Россия развалится". "Вместо того чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества", — утверждает министр.По мнению Кулебы, Москва по-прежнему рассчитывает на победу в специальной военной операции на Украине.В октябре WSJ сообщала, что Вашингтон, несмотря на настойчивые просьбы Киева, отказывается передавать ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев продолжает считать полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают страну в этом вопросе.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что попытки Киева и Владимира Зеленского "забрать" полуостров обречены на неудачу. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836942136.html
https://ria.ru/20221024/protivorechiya-1826158057.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, сша, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, США, Россия, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:00 08.12.2022 (обновлено: 20:48 08.12.2022)
 
Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма

Кулеба заявил, что США не запрещают Киеву использовать американское оружие против Крыма

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США не запрещают Киеву использовать переданное оружие против Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal.
"Украина обязалась перед США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории. По словам Кулебы, это обязательство не распространяется на Крым, который международно признан украинской территорией", — приводит газета позицию дипломата.
Глава украинского МИД подчеркнул, Киев никогда не пойдет на мирное соглашение с Москвой, если Крым и Донбасс останутся под российским контролем.
"Украина заберет все свои территории, включая Крым, некоторые военным путем, другие — дипломатическим", — высказался Кулеба.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 13:57Специальная военная операция на Украине
СМИ: в Киеве угрожают атаками на российские объекты вплоть до Сибири
Кроме того, он призвал мировое сообщество не бояться того, что "Россия развалится".
"Вместо того чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества", — утверждает министр.
По мнению Кулебы, Москва по-прежнему рассчитывает на победу в специальной военной операции на Украине.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 06:03
Раскрыта суть противоречий в целях США и Украины
В октябре WSJ сообщала, что Вашингтон, несмотря на настойчивые просьбы Киева, отказывается передавать ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев продолжает считать полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают страну в этом вопросе.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что попытки Киева и Владимира Зеленского "забрать" полуостров обречены на неудачу. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 19:19
Украинский вице-премьер ответила на вопрос об отказе США поставлять ATACMS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаУкраинаСШАРоссияРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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