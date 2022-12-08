https://ria.ru/20221208/ssha-1837317496.html

Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма

Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма - РИА Новости, 08.12.2022

Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма

США не запрещают Киеву использовать переданное оружие против Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:00

2022-12-08T19:00

2022-12-08T20:48

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

украина

сша

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США не запрещают Киеву использовать переданное оружие против Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal.Глава украинского МИД подчеркнул, Киев никогда не пойдет на мирное соглашение с Москвой, если Крым и Донбасс останутся под российским контролем."Украина заберет все свои территории, включая Крым, некоторые военным путем, другие — дипломатическим", — высказался Кулеба.Кроме того, он призвал мировое сообщество не бояться того, что "Россия развалится". "Вместо того чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества", — утверждает министр.По мнению Кулебы, Москва по-прежнему рассчитывает на победу в специальной военной операции на Украине.В октябре WSJ сообщала, что Вашингтон, несмотря на настойчивые просьбы Киева, отказывается передавать ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев продолжает считать полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают страну в этом вопросе.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что попытки Киева и Владимира Зеленского "забрать" полуостров обречены на неудачу. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836942136.html

https://ria.ru/20221024/protivorechiya-1826158057.html

https://ria.ru/20221015/rakety-1824322841.html

украина

сша

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дмитрий кулеба, украина, сша, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр