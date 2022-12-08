19:00 08.12.2022 (обновлено: 20:48 08.12.2022)
Кулеба заявил, что США не запрещают использовать их оружие против Крыма
Кулеба заявил, что США не запрещают Киеву использовать американское оружие против Крыма
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. США не запрещают Киеву использовать переданное оружие против Крыма, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal.
"Украина обязалась перед США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории. По словам Кулебы, это обязательство не распространяется на Крым, который международно признан украинской территорией", — приводит газета позицию дипломата.
"Украина заберет все свои территории, включая Крым, некоторые военным путем, другие — дипломатическим", — высказался Кулеба.
Кроме того, он призвал мировое сообщество не бояться того, что "Россия развалится".
"Вместо того чтобы думать о том, как помочь России выжить и стать нормальным членом международного сообщества, пора принять тот факт, что эта Россия не может быть нормальным членом международного сообщества", — утверждает министр.
По мнению Кулебы, Москва по-прежнему рассчитывает на победу в специальной военной операции на Украине.
24 октября, 06:03Раскрыта суть противоречий в целях США и Украины
В октябре WSJ сообщала, что Вашингтон, несмотря на настойчивые просьбы Киева, отказывается передавать ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Киев продолжает считать полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают страну в этом вопросе.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что попытки Киева и Владимира Зеленского "забрать" полуостров обречены на неудачу. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.