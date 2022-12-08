https://ria.ru/20221208/ssha-1837191747.html
Российский МИД обвинил США в нагнетании международной напряженности
Российский МИД обвинил США в нагнетании международной напряженности - РИА Новости, 08.12.2022
Российский МИД обвинил США в нагнетании международной напряженности
Второй саммит за демократию, который готовят США, будет только нагнетать международную напряженность и способствовать разделению мира на своих и чужих по... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:25
2022-12-08T13:25
2022-12-08T13:25
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Второй саммит за демократию, который готовят США, будет только нагнетать международную напряженность и способствовать разделению мира на своих и чужих по неоколониальному принципу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США объявили о том, что готовятся к проведению второго саммита за демократию... Первое мероприятие прошло в декабре 2021 года и проводилось под предлогом объединения государств для защиты демократии по всему миру. На деле же в рамках этого процесса речь идет об агрессивном навязывании неолиберальных ценностей, в рамках которых демократия подменяется демократизмом - то есть неограниченной властью элит при лишь формальном сохранении демократических институтов", - сказала она в ходе брифинга."Стоит ли говорить, что подобные саммиты нагнетают международную напряженность и фактически проводят новые разделительные линии, расчленяют мир на своих и чужих, стигматизируют страны, навешивают какие-то дикие ярлыки... В этой американской задумке в полной мере проявляется тот старый неоколониальный подход просто на новом технологическом уровне", - добавила Захарова.Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о подготовке второго саммита за демократию в следующем году, его со-организаторами выступят Коста-Рика, Нидерланды, Южная Корея и Замбия.
https://ria.ru/20221205/ssha-1836457656.html
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в мире, мария захарова, джо байден, коста-рика, россия, сша
В мире, Мария Захарова, Джо Байден, Коста-Рика, Россия, США
Российский МИД обвинил США в нагнетании международной напряженности
МИД о втором саммите за демократию: США только нагнетают международную напряженность
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Второй саммит за демократию, который готовят США, будет только нагнетать международную напряженность и способствовать разделению мира на своих и чужих по неоколониальному принципу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США объявили о том, что готовятся к проведению второго саммита за демократию... Первое мероприятие прошло в декабре 2021 года и проводилось под предлогом объединения государств для защиты демократии по всему миру. На деле же в рамках этого процесса речь идет об агрессивном навязывании неолиберальных ценностей, в рамках которых демократия подменяется демократизмом - то есть неограниченной властью элит при лишь формальном сохранении демократических институтов", - сказала она в ходе брифинга.
"Стоит ли говорить, что подобные саммиты нагнетают международную напряженность и фактически проводят новые разделительные линии, расчленяют мир на своих и чужих, стигматизируют страны, навешивают какие-то дикие ярлыки... В этой американской задумке в полной мере проявляется тот старый неоколониальный подход просто на новом технологическом уровне", - добавила Захарова.
Ранее администрация президента США Джо Байдена
объявила о подготовке второго саммита за демократию в следующем году, его со-организаторами выступят Коста-Рика
, Нидерланды
, Южная Корея
и Замбия
.