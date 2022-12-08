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США будут подогревать конфликт на Украине до 2025 года, заявила Захарова

США будут подогревать конфликт на Украине до 2025 года, заявила Захарова - РИА Новости, 08.12.2022

США будут подогревать конфликт на Украине до 2025 года, заявила Захарова

США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года ради заработка с помощью коррупционных схем, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:25

2022-12-08T12:25

2022-12-08T12:54

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года ради заработка с помощью коррупционных схем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают", — сказала она.Американские СМИ, по ее словам, уже сегодня смакуют детали коррупционного марафона "Белый дом — Киев — Белый дом". Именно это объясняет стремление администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере 37 миллиардов долларов, подчеркнула дипломат.Как отметила Захарова, значительная часть этой суммы пойдет на нужды украинской армии, а дальше решится, что из денежной помощи "осядет" в европейских, всемирных банках и частных фондах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221208/ssha-1837169164.html

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в мире, мария захарова, киев, сша, украина