12:25 08.12.2022 (обновлено: 12:54 08.12.2022)
США будут подогревать конфликт на Украине до 2025 года, заявила Захарова
Захарова заявила, что США будут подогревать бои на Украине как минимум до конца 2025 года
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. США планируют подогревать конфликт на Украине как минимум до конца 2025 года ради заработка с помощью коррупционных схем, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают", — сказала она.
Американские СМИ, по ее словам, уже сегодня смакуют детали коррупционного марафона "Белый дом — Киев — Белый дом". Именно это объясняет стремление администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киеву в размере 37 миллиардов долларов, подчеркнула дипломат.
Как отметила Захарова, значительная часть этой суммы пойдет на нужды украинской армии, а дальше решится, что из денежной помощи "осядет" в европейских, всемирных банках и частных фондах.
"В ту же логику вписывается заключенный в конце ноября и рассчитанный на три года контракт американских властей с компанией Raytheon на 1,2 миллиарда долларов на закупку для Киева систем ПВО", — подчеркнула Захарова.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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