https://ria.ru/20221208/ssha-1837169164.html
В США ужаснулись призыву американского журналиста подчинить Европу
В США ужаснулись призыву американского журналиста подчинить Европу - РИА Новости, 08.12.2022
В США ужаснулись призыву американского журналиста подчинить Европу
Читатели газеты New York Post раскритиковали призыв журналиста Далибора Рохаца "удержать в узде" Францию и Германию, чтобы не допустить сближения Берлина и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:16
2022-12-08T12:16
2022-12-08T15:58
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
кая каллас
сша
берлин (город)
париж
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели газеты New York Post раскритиковали призыв журналиста Далибора Рохаца "удержать в узде" Францию и Германию, чтобы не допустить сближения Берлина и Парижа с Москвой.По его мнению, слова Эммануэля Макрона о необходимости учесть российские гарантии безопасности как основной элемент будущего мирного соглашения по Украине оскорбительны для США и НАТО. Журналист считает, что французскому лидеру, как и канцлеру Германии Олафу Шольцу, нужно равняться на страны Прибалтики и Восточной Европы."Возможно, сейчас настало время для Франции и Германии проявить смирение и прислушаться — к таким, как Кая Каллас из Эстонии, Анджей Дуда из Польши или Петр Фиала из Чехии — вместо того, чтобы показывать свое высокомерие?" — иронично подчеркнул Рохац.Комментаторы возмутились таким подходом и напомнили журналисту о необходимости невмешательства в дела собственных союзников. Американцы обвинили автора и в колониальном отношении к Европе."Времена колониализма США прошли. Мы должны уважать наших союзников. Запугивание никогда не уместно", — считает DJ17."Вы имеете в виду, что взорвать газопровод, чтобы помешать немецкому народу требовать доступ к дешевому и необходимому природному газу, было недостаточно, чтобы заставить его соблюдать интересы Байдена на Украине?" — уточнил virgil kane."О, это свобода, о которой все говорят. Свободные страны должны оставаться в строю и выполнять приказы!" — с иронией подытожил Alejandro A.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221208/ssha-1837105465.html
https://ria.ru/20221208/aviatsiya-1836917088.html
https://ria.ru/20221207/evropa-1836930452.html
сша
берлин (город)
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, кая каллас, сша, берлин (город), париж, нато
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Кая Каллас, США, Берлин (город), Париж, НАТО
12:16 08.12.2022 (обновлено: 15:58 08.12.2022)
В США ужаснулись призыву американского журналиста подчинить Европу
Читатели NYP отчитали журналиста за призыв диктовать волю США Европе
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Читатели газеты New York Post
раскритиковали призыв журналиста Далибора Рохаца "удержать в узде" Францию и Германию, чтобы не допустить сближения Берлина и Парижа с Москвой.
По его мнению, слова Эммануэля Макрона о необходимости учесть российские гарантии безопасности как основной элемент будущего мирного соглашения по Украине оскорбительны для США и НАТО. Журналист считает, что французскому лидеру, как и канцлеру Германии Олафу Шольцу, нужно равняться на страны Прибалтики и Восточной Европы.
"Возможно, сейчас настало время для Франции и Германии проявить смирение и прислушаться — к таким, как Кая Каллас из Эстонии, Анджей Дуда из Польши или Петр Фиала из Чехии — вместо того, чтобы показывать свое высокомерие?" — иронично подчеркнул Рохац.
Комментаторы возмутились таким подходом и напомнили журналисту о необходимости невмешательства в дела собственных союзников. Американцы обвинили автора и в колониальном отношении к Европе.
"Нет. Мы не мировые полицейские. Америка не на Европейском континенте. Мы должны сосредоточиться на кормлении наших детей, где каждый шестой ложится спать голодным каждую ночь. Подумайте об этом", — высказался пользователь с ником SentryOne.
"Времена колониализма США прошли. Мы должны уважать наших союзников. Запугивание никогда не уместно", — считает DJ17.
"Вы имеете в виду, что взорвать газопровод, чтобы помешать немецкому народу требовать доступ к дешевому и необходимому природному газу, было недостаточно, чтобы заставить его соблюдать интересы Байдена на Украине?" — уточнил virgil kane.
"О, это свобода, о которой все говорят. Свободные страны должны оставаться в строю и выполнять приказы!" — с иронией подытожил Alejandro A.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.