https://ria.ru/20221208/ssha-1837169164.html

В США ужаснулись призыву американского журналиста подчинить Европу

В США ужаснулись призыву американского журналиста подчинить Европу - РИА Новости, 08.12.2022

В США ужаснулись призыву американского журналиста подчинить Европу

Читатели газеты New York Post раскритиковали призыв журналиста Далибора Рохаца "удержать в узде" Францию и Германию, чтобы не допустить сближения Берлина и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:16

2022-12-08T12:16

2022-12-08T15:58

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

кая каллас

сша

берлин (город)

париж

нато

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели газеты New York Post раскритиковали призыв журналиста Далибора Рохаца "удержать в узде" Францию и Германию, чтобы не допустить сближения Берлина и Парижа с Москвой.По его мнению, слова Эммануэля Макрона о необходимости учесть российские гарантии безопасности как основной элемент будущего мирного соглашения по Украине оскорбительны для США и НАТО. Журналист считает, что французскому лидеру, как и канцлеру Германии Олафу Шольцу, нужно равняться на страны Прибалтики и Восточной Европы."Возможно, сейчас настало время для Франции и Германии проявить смирение и прислушаться — к таким, как Кая Каллас из Эстонии, Анджей Дуда из Польши или Петр Фиала из Чехии — вместо того, чтобы показывать свое высокомерие?" — иронично подчеркнул Рохац.Комментаторы возмутились таким подходом и напомнили журналисту о необходимости невмешательства в дела собственных союзников. Американцы обвинили автора и в колониальном отношении к Европе."Времена колониализма США прошли. Мы должны уважать наших союзников. Запугивание никогда не уместно", — считает DJ17."Вы имеете в виду, что взорвать газопровод, чтобы помешать немецкому народу требовать доступ к дешевому и необходимому природному газу, было недостаточно, чтобы заставить его соблюдать интересы Байдена на Украине?" — уточнил virgil kane."О, это свобода, о которой все говорят. Свободные страны должны оставаться в строю и выполнять приказы!" — с иронией подытожил Alejandro A.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221208/ssha-1837105465.html

https://ria.ru/20221208/aviatsiya-1836917088.html

https://ria.ru/20221207/evropa-1836930452.html

сша

берлин (город)

париж

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, кая каллас, сша, берлин (город), париж, нато