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В США обеспокоены ростом пророссийских настроений

В США обеспокоены ростом пророссийских настроений - РИА Новости, 08.12.2022

В США обеспокоены ростом пророссийских настроений

Количество американцев, поддерживающих решение о сокращении помощи Украине, стремительно возрастает, сообщает Hill. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T07:18

2022-12-08T07:18

2022-12-08T07:19

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Количество американцев, поддерживающих решение о сокращении помощи Украине, стремительно возрастает, сообщает Hill.Он отметил, что пророссийские взгляды и тенденция отказа от помощи Украине ранее наблюдались исключительно среди немногочисленных представителей республиканских взглядов, однако со временем даже представители левого крыла "громко высказались против продолжительной поддержки Украины в своем письме к администрации Байдена".Он напомнил, что демократы в письме к лидеру США утверждали, что украинский конфликт стал результатом воинственной политики Штатов. Тем не менее позднее они отозвали свое обращение.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221208/boepripasy-1837101680.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837101113.html

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в мире, украина, россия, сша, нато