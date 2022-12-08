07:18 08.12.2022 (обновлено: 07:19 08.12.2022)
В США обеспокоены ростом пророссийских настроений
Hill: среди представителей обеих партий в конгрессе США возрастает поддержка России
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Количество американцев, поддерживающих решение о сокращении помощи Украине, стремительно возрастает, сообщает Hill.
"Республиканцы в конгрессе обозначают свою позицию как "реализм", утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей, и не должен рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся в тысячах миль", — написал обозреватель издания Дуглас Шоэн.
Он отметил, что пророссийские взгляды и тенденция отказа от помощи Украине ранее наблюдались исключительно среди немногочисленных представителей республиканских взглядов, однако со временем даже представители левого крыла "громко высказались против продолжительной поддержки Украины в своем письме к администрации Байдена".
Он напомнил, что демократы в письме к лидеру США утверждали, что украинский конфликт стал результатом воинственной политики Штатов. Тем не менее позднее они отозвали свое обращение.
"Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны <...> это повысит угрозу прямой войны (России. — Прим.ред.) с США", — заключил Шоэн.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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