Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon
Lockheed Martin: США получили новую пусковую систему Typhon
© AP Photo / U.S. Navy / Ford WilliamsЗапуск ракеты Томагавк в Средиземном море
© AP Photo / U.S. Navy / Ford Williams
Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Армия США впервые получила первые пусковые установки Typhon, позволяющие производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки, сообщает Lockheed Martin.
Компания отметила, что в состав батареи Typhon входят пусковые установки, центр управления и ракеты.
"Инвестиции Lockheed Martin в современные инженерные процессы и цифровую модернизацию позволили компании приспособить функции управления и контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41 для своевременного удовлетворения требований армии в ведении огня на больших расстояниях", — сообщили в компании.
Там предположили, что Typhoon помогут армии Штатов стать "более гибкой и многопрофильной силой".
Lockheed Martin — американская компания, занимающаяся исследованием, проектированием, разработкой и интеграцией технологических систем, используемых в области безопасности и аэрокосмической отрасли.