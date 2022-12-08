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Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon - РИА Новости, 08.12.2022
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Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon
Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon - РИА Новости, 08.12.2022
Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon
Армия США впервые получила первые пусковые установки Typhon, позволяющие производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки, сообщает Lockheed... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T01:53
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технологии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Армия США впервые получила первые пусковые установки Typhon, позволяющие производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки, сообщает Lockheed Martin.Компания отметила, что в состав батареи Typhon входят пусковые установки, центр управления и ракеты.Там предположили, что Typhoon помогут армии Штатов стать "более гибкой и многопрофильной силой".Lockheed Martin — американская компания, занимающаяся исследованием, проектированием, разработкой и интеграцией технологических систем, используемых в области безопасности и аэрокосмической отрасли.
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технологии, сша, lockheed martin
Технологии, США, Lockheed Martin
01:53 08.12.2022
 
Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon

Lockheed Martin: США получили новую пусковую систему Typhon

© AP Photo / U.S. Navy / Ford WilliamsЗапуск ракеты Томагавк в Средиземном море
Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / U.S. Navy / Ford Williams
Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Армия США впервые получила первые пусковые установки Typhon, позволяющие производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки, сообщает Lockheed Martin.
Компания отметила, что в состав батареи Typhon входят пусковые установки, центр управления и ракеты.
"Инвестиции Lockheed Martin в современные инженерные процессы и цифровую модернизацию позволили компании приспособить функции управления и контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41 для своевременного удовлетворения требований армии в ведении огня на больших расстояниях", — сообщили в компании.
Там предположили, что Typhoon помогут армии Штатов стать "более гибкой и многопрофильной силой".
Lockheed Martin — американская компания, занимающаяся исследованием, проектированием, разработкой и интеграцией технологических систем, используемых в области безопасности и аэрокосмической отрасли.
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