https://ria.ru/20221208/ssha-1837098024.html

Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon

Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon - РИА Новости, 08.12.2022

Армия США получила новый ракетный комплекс Typhon

Армия США впервые получила первые пусковые установки Typhon, позволяющие производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки, сообщает Lockheed... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T01:53

2022-12-08T01:53

2022-12-08T01:53

технологии

сша

lockheed martin

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Армия США впервые получила первые пусковые установки Typhon, позволяющие производить запуск крылатых ракет Tomahawk из наземной установки, сообщает Lockheed Martin.Компания отметила, что в состав батареи Typhon входят пусковые установки, центр управления и ракеты.Там предположили, что Typhoon помогут армии Штатов стать "более гибкой и многопрофильной силой".Lockheed Martin — американская компания, занимающаяся исследованием, проектированием, разработкой и интеграцией технологических систем, используемых в области безопасности и аэрокосмической отрасли.

https://ria.ru/20221004/drsmd-1821543743.html

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технологии, сша, lockheed martin