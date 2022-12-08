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Тюменским бойцам передали приборы наблюдения и доразведки - РИА Новости, 08.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837324231.html
Тюменским бойцам передали приборы наблюдения и доразведки
Тюменским бойцам передали приборы наблюдения и доразведки - РИА Новости, 08.12.2022
Тюменским бойцам передали приборы наблюдения и доразведки
Инструкторы регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора доставили участникам специальной... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:20
2022-12-08T19:20
тюменская область
безопасность
технологии
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Инструкторы регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора доставили участникам специальной военной операции спецприборы и провели обучение по их установке и использованию.Помимо оборудования, тюменцы получили тёплую одежду и именные посылки от родных и близких."Парни говорят, что благодаря такой поддержке им хочется выкладываться и отдаваться службе полностью. Значит, дорогие земляки, мы все с вами делаем правильно. Поддержка придаёт силы нашим бойцам, приближает победу и их возвращение домой", – отметил Александр Моор.Ранее сообщалось, что региональные власти провели большую работу, чтобы найти и закупить тепловизионные и коллиматорные прицелы для подразделений. Оборудование технически сложное и дорогостоящее, но значительно упрощает выполнение боевых задач. Часть оборудования была передана в конце ноября в подразделения мобилизованных, которые в регионе проходили слаживание, прорабатывалась возможность доставки оборудования в другие подразделения.
https://ria.ru/20221119/aptechka-1832740502.html
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безопасность, технологии, александр моор, тюменская область
Тюменская область, Безопасность, Технологии, Александр Моор, Тюменская область
19:20 08.12.2022
 
Тюменским бойцам передали приборы наблюдения и доразведки

Тюменским бойцам по поручению губернатора передали приборы наблюдения и доразведки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане
Мобилизованные граждане - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Инструкторы регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора доставили участникам специальной военной операции спецприборы и провели обучение по их установке и использованию.
"Поручил инструкторам центра "Аванпост" лично доставить нашим бойцам приборы наблюдения и доразведки, и уже на месте провести обучение использования новых спецприборов. На днях пришли новости от бойцов. Все доставлено. Инструкторы помогли установить оборудование и провели серию занятий по огневой подготовке", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Помимо оборудования, тюменцы получили тёплую одежду и именные посылки от родных и близких.
"Парни говорят, что благодаря такой поддержке им хочется выкладываться и отдаваться службе полностью. Значит, дорогие земляки, мы все с вами делаем правильно. Поддержка придаёт силы нашим бойцам, приближает победу и их возвращение домой", – отметил Александр Моор.
Ранее сообщалось, что региональные власти провели большую работу, чтобы найти и закупить тепловизионные и коллиматорные прицелы для подразделений. Оборудование технически сложное и дорогостоящее, но значительно упрощает выполнение боевых задач. Часть оборудования была передана в конце ноября в подразделения мобилизованных, которые в регионе проходили слаживание, прорабатывалась возможность доставки оборудования в другие подразделения.

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