https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837324231.html

Тюменским бойцам передали приборы наблюдения и доразведки

Тюменским бойцам передали приборы наблюдения и доразведки - РИА Новости, 08.12.2022

Тюменским бойцам передали приборы наблюдения и доразведки

Инструкторы регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора доставили участникам специальной... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:20

2022-12-08T19:20

2022-12-08T19:20

тюменская область

безопасность

технологии

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 8 дек – РИА Новости. Инструкторы регионального центра допризывной подготовки "Аванпост" по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора доставили участникам специальной военной операции спецприборы и провели обучение по их установке и использованию.Помимо оборудования, тюменцы получили тёплую одежду и именные посылки от родных и близких."Парни говорят, что благодаря такой поддержке им хочется выкладываться и отдаваться службе полностью. Значит, дорогие земляки, мы все с вами делаем правильно. Поддержка придаёт силы нашим бойцам, приближает победу и их возвращение домой", – отметил Александр Моор.Ранее сообщалось, что региональные власти провели большую работу, чтобы найти и закупить тепловизионные и коллиматорные прицелы для подразделений. Оборудование технически сложное и дорогостоящее, но значительно упрощает выполнение боевых задач. Часть оборудования была передана в конце ноября в подразделения мобилизованных, которые в регионе проходили слаживание, прорабатывалась возможность доставки оборудования в другие подразделения.

https://ria.ru/20221119/aptechka-1832740502.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, александр моор, тюменская область