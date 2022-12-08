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Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837245148.html
Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре
Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 08.12.2022
Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре
Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:33
2022-12-08T17:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
денис шмыгаль
киев
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, заявил Владимир Путин.Глава государства напомнил, что украинские власти неоднократно совершали диверсии на российской территории.Российский лидер назвал действия Киева, который оставил без водоснабжения столицу Донецкой Народной Республики, актом геноцида."Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный", — отметил Путин.Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221201/udary-1835528043.html
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россия, украина, безопасность, денис шмыгаль, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Денис Шмыгаль, Киев, Владимир Путин
15:33 08.12.2022 (обновлено: 17:28 08.12.2022)
 
Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре

Владимир Путин: Россия наносит удары по энергообъектам Украины в ответ на действия Киева

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗалповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр"
Залповый пуск четырех крылатых ракет Калибр - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, заявил Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что украинские власти неоднократно совершали диверсии на российской территории.

"Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк?" — спросил президент на встрече с Героями России.

Российский лидер назвал действия Киева, который оставил без водоснабжения столицу Донецкой Народной Республики, актом геноцида.
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"Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный", — отметил Путин.
Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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