https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837245148.html

Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре

Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре - РИА Новости, 08.12.2022

Путин объяснил причину ударов по украинской инфраструктуре

Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:33

2022-12-08T15:33

2022-12-08T17:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

денис шмыгаль

киев

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия Киева, заявил Владимир Путин.Глава государства напомнил, что украинские власти неоднократно совершали диверсии на российской территории.Российский лидер назвал действия Киева, который оставил без водоснабжения столицу Донецкой Народной Республики, актом геноцида."Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный", — отметил Путин.Вооруженные силы начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221201/udary-1835528043.html

https://ria.ru/20221208/aviatsiya-1837238993.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, безопасность, денис шмыгаль, киев, владимир путин