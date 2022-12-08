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Член СПЧ рассказал о проблемах с формой для бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837234948.html
Член СПЧ рассказал о проблемах с формой для бойцов СВО
Член СПЧ рассказал о проблемах с формой для бойцов СВО - РИА Новости, 08.12.2022
Член СПЧ рассказал о проблемах с формой для бойцов СВО
Вопросы по экипировке призванных в рамках частичной мобилизации сохраняются, причина тому - не всегда злой умысел или "преступное головотяпство тыловиков", а... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:18
2022-12-08T15:18
специальная военная операция на украине
валерий фадеев
россия
безопасность
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопросы по экипировке призванных в рамках частичной мобилизации сохраняются, причина тому - не всегда злой умысел или "преступное головотяпство тыловиков", а тяжелые полевые условия, в которых форма быстро изнашивается, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и военный корреспондент Александр Коц."Проблема с экипировкой уже стоит не так остро, как в начале мобилизации, но остается - особенно сейчас, в зимнее время. В некоторых местах не хватает зимней формы одежды", - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" по итогам состоявшейся накануне встречи президента РФ с членами СПЧ."Это не всегда из-за преступного головотяпства тыловиков, это не всегда какой-то злой умысел. Просто люди на передовой &lt;...&gt; живут в тяжелых лесных, полевых условиях. В этих условиях форма очень быстро изнашивается. А вот по уставу положены тебе комплект летнего, комплект зимнего в год - все, попробуй больше попроси", - добавил Коц.По его мнению, чтобы решить проблему, нужен "какой-то индивидуальный подход".Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ сообщил, что сейчас в некоторых частях есть сложности с обеспечением мобилизованных зимней экипировкой. Путин заметил, что ему "казалось, что все уже решено", но "если где-то что-то еще требует особого внимания &lt;…&gt; обязательно с этим разберемся и как можно быстрее".
https://ria.ru/20221025/mobilizatsiya-1826426219.html
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валерий фадеев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Валерий Фадеев, Россия, Безопасность
15:18 08.12.2022
 
Член СПЧ рассказал о проблемах с формой для бойцов СВО

Член СПЧ Коц рассказал, что в полевых условиях форма бойцов СВО быстро изнашивается

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкТанк Т-72 в Донецкой области
Танк Т-72 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Танк Т-72 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопросы по экипировке призванных в рамках частичной мобилизации сохраняются, причина тому - не всегда злой умысел или "преступное головотяпство тыловиков", а тяжелые полевые условия, в которых форма быстро изнашивается, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и военный корреспондент Александр Коц.
"Проблема с экипировкой уже стоит не так остро, как в начале мобилизации, но остается - особенно сейчас, в зимнее время. В некоторых местах не хватает зимней формы одежды", - сказал он в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" по итогам состоявшейся накануне встречи президента РФ с членами СПЧ.
Сотрудница военного комиссариата читает военный билет мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Глава Чукотки рассказал о форме "с чужого плеча" у мобилизованных
"Это не всегда из-за преступного головотяпства тыловиков, это не всегда какой-то злой умысел. Просто люди на передовой <...> живут в тяжелых лесных, полевых условиях. В этих условиях форма очень быстро изнашивается. А вот по уставу положены тебе комплект летнего, комплект зимнего в год - все, попробуй больше попроси", - добавил Коц.
По его мнению, чтобы решить проблему, нужен "какой-то индивидуальный подход".
Накануне глава СПЧ Валерий Фадеев на встрече с президентом РФ сообщил, что сейчас в некоторых частях есть сложности с обеспечением мобилизованных зимней экипировкой. Путин заметил, что ему "казалось, что все уже решено", но "если где-то что-то еще требует особого внимания <…> обязательно с этим разберемся и как можно быстрее".
Танк Т-72 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 17:23Специальная военная операция на Украине
Путин призвал анализировать проблемы в зоне спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ФадеевРоссияБезопасность
 
 
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