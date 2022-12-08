https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837201292.html

На Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военных

На Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2022

На Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военных

Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожены более 60 украинских военных, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:56

2022-12-08T13:56

2022-12-08T14:06

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожены более 60 украинских военных, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20221208/kupyansk-1837205191.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность