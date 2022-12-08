https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837201292.html
На Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военных - РИА Новости, 08.12.2022
На Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военных
Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожены более 60 украинских военных, заявили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:56
2022-12-08T13:56
2022-12-08T14:06
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские войска продолжают наступление на Красно-Лиманском направлении, за сутки уничтожены более 60 украинских военных, заявили в четверг в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20221208/kupyansk-1837205191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
13:56 08.12.2022 (обновлено: 14:06 08.12.2022)
На Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военных
Минобороны: ВС России на Краснолиманском направлении уничтожили более 60 служащих ВСУ