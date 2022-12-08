https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837175692.html

Котяков рассказал об учете участия в спецоперации в стаже

Котяков рассказал об учете участия в спецоперации в стаже - РИА Новости, 08.12.2022

Котяков рассказал об учете участия в спецоперации в стаже

День участия в специальной военной операции учитывается в стаже как два дня работы, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:35

2022-12-08T12:35

2022-12-08T12:35

специальная военная операция на украине

общество

антон котяков

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. День участия в специальной военной операции учитывается в стаже как два дня работы, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Период участия в СВО учитывается в страховом стаже как день за два. Это относится и к льготному страховому стажу", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.По его словам, период участия в СВО будет засчитываться как 3,6 пенсионных коэффициента. Это двойной размер пенсионных коэффициентов за нестраховой период.

https://ria.ru/20221208/mobilizatsiya-1837174663.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, антон котяков, россия, частичная мобилизация в россии