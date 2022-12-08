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Котяков рассказал об учете участия в спецоперации в стаже - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837175692.html
Котяков рассказал об учете участия в спецоперации в стаже
Котяков рассказал об учете участия в спецоперации в стаже - РИА Новости, 08.12.2022
Котяков рассказал об учете участия в спецоперации в стаже
День участия в специальной военной операции учитывается в стаже как два дня работы, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:35
2022-12-08T12:35
специальная военная операция на украине
общество
антон котяков
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. День участия в специальной военной операции учитывается в стаже как два дня работы, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Период участия в СВО учитывается в страховом стаже как день за два. Это относится и к льготному страховому стажу", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.По его словам, период участия в СВО будет засчитываться как 3,6 пенсионных коэффициента. Это двойной размер пенсионных коэффициентов за нестраховой период.
https://ria.ru/20221208/mobilizatsiya-1837174663.html
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общество, антон котяков, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Антон Котяков, Россия, Частичная мобилизация в России
12:35 08.12.2022
 
Котяков рассказал об учете участия в спецоперации в стаже

Министр труда Котяков: день участия в СВО учитывается в стаже как два дня работы

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоеннослужащий на полигоне
Военнослужащий на полигоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военнослужащий на полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. День участия в специальной военной операции учитывается в стаже как два дня работы, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Период участия в СВО учитывается в страховом стаже как день за два. Это относится и к льготному страховому стажу", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.
По его словам, период участия в СВО будет засчитываться как 3,6 пенсионных коэффициента. Это двойной размер пенсионных коэффициентов за нестраховой период.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 12:31Специальная военная операция на Украине
Москалькова рассказала об обращениях, связанных со спецоперацией
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоАнтон КотяковРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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