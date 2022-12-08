https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837168236.html

Минтруд: участие в спецоперации фиксируется в отчетности ПФР

Минтруд: участие в спецоперации фиксируется в отчетности ПФР - РИА Новости, 08.12.2022

Минтруд: участие в спецоперации фиксируется в отчетности ПФР

Участие в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке, но фиксируется в отчетности Пенсионного фонда, сообщил министр труда и социальной защиты РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:14

2022-12-08T12:14

2022-12-08T12:14

специальная военная операция на украине

общество

антон котяков

россия

пенсионный фонд рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Участие в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке, но фиксируется в отчетности Пенсионного фонда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Факт мобилизации на сегодняшний день отражается только в отчетности Пенсионного фонда, которую работодатель передает по соответствующим каналам связи... Но факт участия в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.Факт участия в СВО в отчетности ПФР нужен для учета периода мобилизации в трудовом стаже и соблюдения пенсионных правах гражданина.

https://ria.ru/20221207/pensiya-1836827211.html

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общество, антон котяков, россия, пенсионный фонд рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)