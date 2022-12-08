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Минтруд: участие в спецоперации фиксируется в отчетности ПФР - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/spetsoperatsiya-1837168236.html
Минтруд: участие в спецоперации фиксируется в отчетности ПФР
Минтруд: участие в спецоперации фиксируется в отчетности ПФР - РИА Новости, 08.12.2022
Минтруд: участие в спецоперации фиксируется в отчетности ПФР
Участие в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке, но фиксируется в отчетности Пенсионного фонда, сообщил министр труда и социальной защиты РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:14
2022-12-08T12:14
специальная военная операция на украине
общество
антон котяков
россия
пенсионный фонд рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Участие в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке, но фиксируется в отчетности Пенсионного фонда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Факт мобилизации на сегодняшний день отражается только в отчетности Пенсионного фонда, которую работодатель передает по соответствующим каналам связи... Но факт участия в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.Факт участия в СВО в отчетности ПФР нужен для учета периода мобилизации в трудовом стаже и соблюдения пенсионных правах гражданина.
https://ria.ru/20221207/pensiya-1836827211.html
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общество, антон котяков, россия, пенсионный фонд рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Антон Котяков, Россия, Пенсионный фонд РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
12:14 08.12.2022
 
Минтруд: участие в спецоперации фиксируется в отчетности ПФР

Глава Минтруда Котяков: участие в спецоперации не отражается в трудовой, фиксируется в ПФР

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобилизация. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Участие в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке, но фиксируется в отчетности Пенсионного фонда, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Факт мобилизации на сегодняшний день отражается только в отчетности Пенсионного фонда, которую работодатель передает по соответствующим каналам связи... Но факт участия в специальной военной операции не отражается в трудовой книжке", - пояснил министр на заседании президиума Совета законодателей.
Факт участия в СВО в отчетности ПФР нужен для учета периода мобилизации в трудовом стаже и соблюдения пенсионных правах гражданина.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАнтон КотяковРоссияПенсионный фонд РФМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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