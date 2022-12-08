https://ria.ru/20221208/spasenie-1837152471.html

Спасатели на Колыме эвакуировали сторожа артели, который отморозил ноги

Спасатели на Колыме эвакуировали сторожа артели, который отморозил ноги - РИА Новости, 08.12.2022

Спасатели на Колыме эвакуировали сторожа артели, который отморозил ноги

Спасатели в Магаданской области на вертолете эвакуировали сторожа одной из артелей после того, как его автомобиль заглох и он получил серьезные обморожения,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:40

2022-12-08T11:40

2022-12-08T11:40

происшествия

магаданская область

россия

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МАГАДАН, 8 дек – РИА Новости. Спасатели в Магаданской области на вертолете эвакуировали сторожа одной из артелей после того, как его автомобиль заглох и он получил серьезные обморожения, сообщило ГУМЧС РФ по региону.По данным ГУМЧС, мужчина поехал за дровами, в пути автомобиль сломался, и ему пришлось добираться обратно пешком."Температура воздуха достигала (минус) 50 градусов, с большим трудом мужчина добрался до места проживания и вызвал спасателей... Следуя по указанным координатам, спасатели и медики прибыли к месту нахождения сторожа, погрузили пострадавшего на борт воздушного судна и доставили в лечебное учреждение областного центра", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20221208/spasenie-1837151208.html

магаданская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, магаданская область, россия