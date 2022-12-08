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Спасатели на Колыме эвакуировали сторожа артели, который отморозил ноги - РИА Новости, 08.12.2022
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Спасатели на Колыме эвакуировали сторожа артели, который отморозил ноги
Спасатели на Колыме эвакуировали сторожа артели, который отморозил ноги - РИА Новости, 08.12.2022
Спасатели на Колыме эвакуировали сторожа артели, который отморозил ноги
Спасатели в Магаданской области на вертолете эвакуировали сторожа одной из артелей после того, как его автомобиль заглох и он получил серьезные обморожения,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:40
2022-12-08T11:40
происшествия
магаданская область
россия
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МАГАДАН, 8 дек – РИА Новости. Спасатели в Магаданской области на вертолете эвакуировали сторожа одной из артелей после того, как его автомобиль заглох и он получил серьезные обморожения, сообщило ГУМЧС РФ по региону.По данным ГУМЧС, мужчина поехал за дровами, в пути автомобиль сломался, и ему пришлось добираться обратно пешком."Температура воздуха достигала (минус) 50 градусов, с большим трудом мужчина добрался до места проживания и вызвал спасателей... Следуя по указанным координатам, спасатели и медики прибыли к месту нахождения сторожа, погрузили пострадавшего на борт воздушного судна и доставили в лечебное учреждение областного центра", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20221208/spasenie-1837151208.html
магаданская область
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происшествия, магаданская область, россия
Происшествия, Магаданская область, Россия
11:40 08.12.2022
 
Спасатели на Колыме эвакуировали сторожа артели, который отморозил ноги

Спасатели на Колыме в минус 50 эвакуировали сторожа артели, который отморозил ноги

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вертолет Ми-8 . Архивное фото
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МАГАДАН, 8 дек – РИА Новости. Спасатели в Магаданской области на вертолете эвакуировали сторожа одной из артелей после того, как его автомобиль заглох и он получил серьезные обморожения, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
По данным ГУМЧС, мужчина поехал за дровами, в пути автомобиль сломался, и ему пришлось добираться обратно пешком.
"Температура воздуха достигала (минус) 50 градусов, с большим трудом мужчина добрался до места проживания и вызвал спасателей... Следуя по указанным координатам, спасатели и медики прибыли к месту нахождения сторожа, погрузили пострадавшего на борт воздушного судна и доставили в лечебное учреждение областного центра", - добавили в управлении.
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