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Росгвардейцы спасли потерявшегося в тундре мужчину - РИА Новости, 08.12.2022
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Росгвардейцы спасли потерявшегося в тундре мужчину
Росгвардейцы спасли потерявшегося в тундре мужчину - РИА Новости, 08.12.2022
Росгвардейцы спасли потерявшегося в тундре мужчину
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на Чукотке помогли найти в тундре человека, сутки не выходившего на связь, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:37
2022-12-08T12:25
хорошие новости
происшествия
певек
чукотка
чаунский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на Чукотке помогли найти в тундре человека, сутки не выходившего на связь, сообщили в пресс-службе ведомства.Утром во вторник 60-летний мужчина выехал на снегоходе из села Рыткучи Чаунского района в направлении города Певек. До пункта назначения он не добрался, а мобильный телефон находился вне зоны доступа. Первичные поиски мужчины силами МЧС не увенчались успехом из-за плохой погоды. Тогда к поискам подключились сотрудники Росгвардии и полиции."Получив задачу, выдвинулись на вездеходах "Трэкол" совместно с сотрудниками полиции на поиски пропавшего. Предположительно, зона поиска могла составить 120 километров — такое расстояние от села Рыткучи до города Певек", — рассказал сотрудник Росгвардии старший сержант полиции Марлен Хохоев.В пресс-службе Восточного округа Росгвардии рассказали, что мужчину нашли на следующий день в 50 километрах от Певека в удовлетворительном состоянии. Он бросил застрявший в снежных переметах снегоход и пешком добрался до насосной станции. На спецтехнике Росгвардии его доставили в Певек.Старших сержантов полиции Марлена Хохоева и Александра Колесникова представят к ведомственным наградам.
https://radiosputnik.ria.ru/20221101/zabludilsya-1828450917.html
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певек
чукотка
чаунский район
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происшествия, певек, чукотка, чаунский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Певек, Чукотка, Чаунский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:37 08.12.2022 (обновлено: 12:25 08.12.2022)
 
Росгвардейцы спасли потерявшегося в тундре мужчину

Росгвардейцы спасли потерявшегося на Чукотке мужчину, сутки не выходившего на связь

© Фото : Росгвардия/ВКонтактеРосгвардейцы помогли найти в тундре человека на Чукотке
Росгвардейцы помогли найти в тундре человека на Чукотке - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Росгвардия/ВКонтакте
Росгвардейцы помогли найти в тундре человека на Чукотке
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на Чукотке помогли найти в тундре человека, сутки не выходившего на связь, сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром во вторник 60-летний мужчина выехал на снегоходе из села Рыткучи Чаунского района в направлении города Певек. До пункта назначения он не добрался, а мобильный телефон находился вне зоны доступа. Первичные поиски мужчины силами МЧС не увенчались успехом из-за плохой погоды. Тогда к поискам подключились сотрудники Росгвардии и полиции.
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"Получив задачу, выдвинулись на вездеходах "Трэкол" совместно с сотрудниками полиции на поиски пропавшего. Предположительно, зона поиска могла составить 120 километров — такое расстояние от села Рыткучи до города Певек", — рассказал сотрудник Росгвардии старший сержант полиции Марлен Хохоев.
В пресс-службе Восточного округа Росгвардии рассказали, что мужчину нашли на следующий день в 50 километрах от Певека в удовлетворительном состоянии. Он бросил застрявший в снежных переметах снегоход и пешком добрался до насосной станции. На спецтехнике Росгвардии его доставили в Певек.
Старших сержантов полиции Марлена Хохоева и Александра Колесникова представят к ведомственным наградам.
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Хорошие новостиПроисшествияПевекЧукоткаЧаунский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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