https://ria.ru/20221208/spasenie-1837151208.html

Росгвардейцы спасли потерявшегося в тундре мужчину

Росгвардейцы спасли потерявшегося в тундре мужчину - РИА Новости, 08.12.2022

Росгвардейцы спасли потерявшегося в тундре мужчину

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на Чукотке помогли найти в тундре человека, сутки не выходившего на связь, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:37

2022-12-08T11:37

2022-12-08T12:25

хорошие новости

происшествия

певек

чукотка

чаунский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии на Чукотке помогли найти в тундре человека, сутки не выходившего на связь, сообщили в пресс-службе ведомства.Утром во вторник 60-летний мужчина выехал на снегоходе из села Рыткучи Чаунского района в направлении города Певек. До пункта назначения он не добрался, а мобильный телефон находился вне зоны доступа. Первичные поиски мужчины силами МЧС не увенчались успехом из-за плохой погоды. Тогда к поискам подключились сотрудники Росгвардии и полиции."Получив задачу, выдвинулись на вездеходах "Трэкол" совместно с сотрудниками полиции на поиски пропавшего. Предположительно, зона поиска могла составить 120 километров — такое расстояние от села Рыткучи до города Певек", — рассказал сотрудник Росгвардии старший сержант полиции Марлен Хохоев.В пресс-службе Восточного округа Росгвардии рассказали, что мужчину нашли на следующий день в 50 километрах от Певека в удовлетворительном состоянии. Он бросил застрявший в снежных переметах снегоход и пешком добрался до насосной станции. На спецтехнике Росгвардии его доставили в Певек.Старших сержантов полиции Марлена Хохоева и Александра Колесникова представят к ведомственным наградам.

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/zabludilsya-1828450917.html

https://ria.ru/20211130/ural-1761493341.html

певек

чукотка

чаунский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, певек, чукотка, чаунский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)