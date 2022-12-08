Под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ, заявил Боррель
Боррель заявил, что в новый пакет санкций ЕС попадет много представителей российских СМИ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадет "много представителей российских СМИ".
Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций. В нем, в частности, говорится, что под ограничительные меры могут попасть четыре российских телеканала. Также будет расширен список индивидуальных санкций. В него включат порядка 200 физлиц и организаций.
"Многое зависит от того, как мы можем наказать тех, кто распространяет дезинформацию, как мы можем ввести против них санкции. Вчера в рамках предложения новых санкций я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации о войне", - заявил Боррель, выступая на заседании комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству.
Он также добавил, что в настоящее время работает над "горизонтальным режимом санкций за манипулирование гражданским сознанием". "Решать будут страны ЕС, но я работаю, чтобы предложить такой санкционный режим", - указал глава дипломатии ЕС.