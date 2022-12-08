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Под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ, заявил Боррель - РИА Новости, 08.12.2022
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Медиавойны
https://ria.ru/20221208/smi-1837307192.html
Под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ, заявил Боррель
Под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ, заявил Боррель - РИА Новости, 08.12.2022
Под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадет "много представителей российских СМИ". РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:15
2022-12-08T18:15
медиавойны
россия
жозеп боррель
санкции в отношении россии
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадет "много представителей российских СМИ".Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций. В нем, в частности, говорится, что под ограничительные меры могут попасть четыре российских телеканала. Также будет расширен список индивидуальных санкций. В него включат порядка 200 физлиц и организаций."Многое зависит от того, как мы можем наказать тех, кто распространяет дезинформацию, как мы можем ввести против них санкции. Вчера в рамках предложения новых санкций я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации о войне", - заявил Боррель, выступая на заседании комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству.Он также добавил, что в настоящее время работает над "горизонтальным режимом санкций за манипулирование гражданским сознанием". "Решать будут страны ЕС, но я работаю, чтобы предложить такой санкционный режим", - указал глава дипломатии ЕС.
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россия, жозеп боррель, санкции в отношении россии, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции, в мире
Медиавойны, Россия, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Санкции, В мире
18:15 08.12.2022
 
Под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ, заявил Боррель

Боррель заявил, что в новый пакет санкций ЕС попадет много представителей российских СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадет "много представителей российских СМИ".
Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций. В нем, в частности, говорится, что под ограничительные меры могут попасть четыре российских телеканала. Также будет расширен список индивидуальных санкций. В него включат порядка 200 физлиц и организаций.
"Многое зависит от того, как мы можем наказать тех, кто распространяет дезинформацию, как мы можем ввести против них санкции. Вчера в рамках предложения новых санкций я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации о войне", - заявил Боррель, выступая на заседании комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству.
Он также добавил, что в настоящее время работает над "горизонтальным режимом санкций за манипулирование гражданским сознанием". "Решать будут страны ЕС, но я работаю, чтобы предложить такой санкционный режим", - указал глава дипломатии ЕС.
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 17:44Медиавойны
СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов
 
МедиавойныРоссияЖозеп БоррельСанкции в отношении РоссииЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентСанкцииВ мире
 
 
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