https://ria.ru/20221208/smi-1837307192.html

Под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ, заявил Боррель

Под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ, заявил Боррель - РИА Новости, 08.12.2022

Под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадет "много представителей российских СМИ". РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:15

2022-12-08T18:15

2022-12-08T18:15

медиавойны

россия

жозеп боррель

санкции в отношении россии

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в новый пакет санкций союза против России попадет "много представителей российских СМИ".Накануне Еврокомиссия внесла предложения по содержанию 9-го пакета антироссийских санкций. В нем, в частности, говорится, что под ограничительные меры могут попасть четыре российских телеканала. Также будет расширен список индивидуальных санкций. В него включат порядка 200 физлиц и организаций."Многое зависит от того, как мы можем наказать тех, кто распространяет дезинформацию, как мы можем ввести против них санкции. Вчера в рамках предложения новых санкций я предложил список лиц и организаций из российских СМИ. Много представителей российских СМИ попадут в новые санкции за распространение недостоверной информации о войне", - заявил Боррель, выступая на заседании комитета Европарламента по противодействию иностранному вмешательству.Он также добавил, что в настоящее время работает над "горизонтальным режимом санкций за манипулирование гражданским сознанием". "Решать будут страны ЕС, но я работаю, чтобы предложить такой санкционный режим", - указал глава дипломатии ЕС.

https://ria.ru/20221208/telekanaly-1837297072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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