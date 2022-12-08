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Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф - РИА Новости, 08.12.2022
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Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф
Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф - РИА Новости, 08.12.2022
Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф
Суд рассмотрит административное дело на бывшего водителя рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте обматерил пенсионерку, сообщает прокуратура... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:53
2022-12-08T12:08
происшествия
авто
владивосток
первомайский район
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Суд рассмотрит административное дело на бывшего водителя рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте обматерил пенсионерку, сообщает прокуратура Приморского края.Ранее в социальных сетях широко распространилось видео, снятое в пассажирском автобусе №13К во Владивостоке, с нецензурной бранью водителя, обращённой к пассажирам. Начало инцидента осталось "за кадром". Со слов очевидцев сообщалось, что пенсионерка сделала замечание водителю за разговор по телефону за рулем, в ответ услышала брань. Позже в сетях появилось второе видео с извинениями водителя. Он также сказал, что уволен. Представитель мэрии города подтвердил РИА Новости, что водитель уволен.По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в районе улицы Калинина во Владивостоке, 24-летний водитель "высказал оскорбления и грубую нецензурную брань в адрес пассажиров, в том числе женщины пенсионного возраста". Прокуратура провела проверку."Указанные обстоятельства послужили основанием для вынесения прокурором Первомайского района Владивостока постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в публичном выступлении, в отношении нескольких лиц), которое направлено для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Матерщиннику грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221207/voditel-1836920866.html
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происшествия, авто, владивосток, первомайский район , россия
Происшествия, Авто, Владивосток, Первомайский район , Россия
11:53 08.12.2022 (обновлено: 12:08 08.12.2022)
 
Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф

Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф до десяти тысяч рублей

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Суд рассмотрит административное дело на бывшего водителя рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте обматерил пенсионерку, сообщает прокуратура Приморского края.
Ранее в социальных сетях широко распространилось видео, снятое в пассажирском автобусе №13К во Владивостоке, с нецензурной бранью водителя, обращённой к пассажирам. Начало инцидента осталось "за кадром". Со слов очевидцев сообщалось, что пенсионерка сделала замечание водителю за разговор по телефону за рулем, в ответ услышала брань. Позже в сетях появилось второе видео с извинениями водителя. Он также сказал, что уволен. Представитель мэрии города подтвердил РИА Новости, что водитель уволен.
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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В Приморье уволили водителя автобуса, нецензурно обругавшего пенсионерку
По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в районе улицы Калинина во Владивостоке, 24-летний водитель "высказал оскорбления и грубую нецензурную брань в адрес пассажиров, в том числе женщины пенсионного возраста". Прокуратура провела проверку.
"Указанные обстоятельства послужили основанием для вынесения прокурором Первомайского района Владивостока постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в публичном выступлении, в отношении нескольких лиц), которое направлено для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Матерщиннику грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
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