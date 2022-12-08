https://ria.ru/20221208/shtraf-1837158855.html

Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф

Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф - РИА Новости, 08.12.2022

Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф

Суд рассмотрит административное дело на бывшего водителя рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте обматерил пенсионерку, сообщает прокуратура... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:53

2022-12-08T11:53

2022-12-08T12:08

происшествия

авто

владивосток

первомайский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Суд рассмотрит административное дело на бывшего водителя рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте обматерил пенсионерку, сообщает прокуратура Приморского края.Ранее в социальных сетях широко распространилось видео, снятое в пассажирском автобусе №13К во Владивостоке, с нецензурной бранью водителя, обращённой к пассажирам. Начало инцидента осталось "за кадром". Со слов очевидцев сообщалось, что пенсионерка сделала замечание водителю за разговор по телефону за рулем, в ответ услышала брань. Позже в сетях появилось второе видео с извинениями водителя. Он также сказал, что уволен. Представитель мэрии города подтвердил РИА Новости, что водитель уволен.По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в районе улицы Калинина во Владивостоке, 24-летний водитель "высказал оскорбления и грубую нецензурную брань в адрес пассажиров, в том числе женщины пенсионного возраста". Прокуратура провела проверку."Указанные обстоятельства послужили основанием для вынесения прокурором Первомайского района Владивостока постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в публичном выступлении, в отношении нескольких лиц), которое направлено для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Матерщиннику грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221207/voditel-1836920866.html

https://ria.ru/20221207/trener-1836979906.html

владивосток

первомайский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, владивосток, первомайский район , россия