11:53 08.12.2022 (обновлено: 12:08 08.12.2022)
Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф
Обматерившему пенсионерку водителю автобуса в Приморье грозит штраф до десяти тысяч рублей
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек - РИА Новости. Суд рассмотрит административное дело на бывшего водителя рейсового автобуса во Владивостоке, который на маршруте обматерил пенсионерку, сообщает прокуратура Приморского края.
Ранее в социальных сетях широко распространилось видео, снятое в пассажирском автобусе №13К во Владивостоке, с нецензурной бранью водителя, обращённой к пассажирам. Начало инцидента осталось "за кадром". Со слов очевидцев сообщалось, что пенсионерка сделала замечание водителю за разговор по телефону за рулем, в ответ услышала брань. Позже в сетях появилось второе видео с извинениями водителя. Он также сказал, что уволен. Представитель мэрии города подтвердил РИА Новости, что водитель уволен.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в районе улицы Калинина во Владивостоке, 24-летний водитель "высказал оскорбления и грубую нецензурную брань в адрес пассажиров, в том числе женщины пенсионного возраста". Прокуратура провела проверку.
"Указанные обстоятельства послужили основанием для вынесения прокурором Первомайского района Владивостока постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление в публичном выступлении, в отношении нескольких лиц), которое направлено для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Матерщиннику грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.