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Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием - РИА Новости, 08.12.2022
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Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием
Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием - РИА Новости, 08.12.2022
Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием
Россия не угрожает миру ядерным оружием, а Германия готова обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:51
2022-12-08T15:54
в мире
олаф шольц
владимир путин
россия
германия
европа
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия не угрожает миру ядерным оружием, а Германия готова обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk.Угроза ядерной эскалации снизилась, чему способствовал диалог с Китаем и странами "Большой двадцатки", считает он.Накануне Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Во время мероприятия он отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом глава российского государства подчеркнул, что Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой, а воспринимает его как сдерживающий фактор.Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Путин.
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в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, европа
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Германия, Европа
10:51 08.12.2022 (обновлено: 15:54 08.12.2022)
 
Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием

Канцлер Германии Шольц заявил, что готов обсуждать с Россией контроль над вооружением в ЕС

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия не угрожает миру ядерным оружием, а Германия готова обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk.
Угроза ядерной эскалации снизилась, чему способствовал диалог с Китаем и странами "Большой двадцатки", считает он.

"Шольц подчеркнул, что он готов вести переговоры с Россией. Это предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось", — передает радиостанция.

Накануне Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Во время мероприятия он отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом глава российского государства подчеркнул, что Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой, а воспринимает его как сдерживающий фактор.
Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Путин.
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