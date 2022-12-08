10:51 08.12.2022 (обновлено: 15:54 08.12.2022)
Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием
Канцлер Германии Шольц заявил, что готов обсуждать с Россией контроль над вооружением в ЕС
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия не угрожает миру ядерным оружием, а Германия готова обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk.
Угроза ядерной эскалации снизилась, чему способствовал диалог с Китаем и странами "Большой двадцатки", считает он.
"Шольц подчеркнул, что он готов вести переговоры с Россией. Это предлагалось еще до украинского кризиса, и в этой позиции ничего не изменилось", — передает радиостанция.
Накануне Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Во время мероприятия он отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом глава российского государства подчеркнул, что Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой, а воспринимает его как сдерживающий фактор.
Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Путин.