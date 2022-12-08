https://ria.ru/20221208/sholts-1837131921.html

Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием

Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием - РИА Новости, 08.12.2022

Шольц признал, что Россия не угрожает миру ядерным оружием

Россия не угрожает миру ядерным оружием, а Германия готова обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:51

2022-12-08T10:51

2022-12-08T15:54

в мире

олаф шольц

владимир путин

россия

германия

европа

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия не угрожает миру ядерным оружием, а Германия готова обсуждать с Москвой вопросы контроля над вооружениями в Европе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире радио Deutschlandfunk.Угроза ядерной эскалации снизилась, чему способствовал диалог с Китаем и странами "Большой двадцатки", считает он.Накануне Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Во время мероприятия он отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. При этом глава российского государства подчеркнул, что Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой, а воспринимает его как сдерживающий фактор.Россия не говорила о возможности применения ядерного оружия, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Путин.

https://ria.ru/20221204/makron-1836178074.html

россия

германия

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, европа