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Горький вкус канцлерства: Шольц и его первый год у руля - РИА Новости, 08.12.2022
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Горький вкус канцлерства: Шольц и его первый год у руля
Горький вкус канцлерства: Шольц и его первый год у руля - РИА Новости, 08.12.2022
Горький вкус канцлерства: Шольц и его первый год у руля
Ровно год назад, 8 декабря 2021 года, Олаф Шольц стал канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство ФРГ в течение... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T06:13
2022-12-08T07:37
в мире
олаф шольц
андрей мельник
ангела меркель
германия
украина
киев
нато
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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Ровно год назад, 8 декабря 2021 года, Олаф Шольц стал канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство ФРГ в течение 16 предыдущих лет. О смене эпох, решениях канцлера в кризисные времена и курьезных моментах — в обзоре РИА Новости.В среду по случаю завершения своего первого года канцлерства Шольц на заседании своего кабинета преподнес министрам по плитке горького шоколада марки Ampelmann ("Светофорный человечек"). Правительственную коалицию называют "светофор" — по цветам партий, которые в нее входят (СДПГ, СвДП и "Зеленые").Горько-сладкий подарок вызвал смех в зале, сообщило немецкое агентство dpa.Согласно последним исследованиям, спустя год две трети немцев недовольны правительственной коалицией и своим канцлером. Опрос INSA на конец ноября показал, что 55 процентов жителей Германии не удовлетворены работой Шольца, тогда как в марте этот показатель составлял 39 процентов.Основная критика, направленная в адрес канцлера, связана с энергетическим и экономическим кризисами в стране, внешнеполитическими решениями, затрагивающими интересы немецкого бизнеса, и — с недостаточно активными действиями при попытке повлиять на ситуацию на Украине.Так, часть политиков из правящей коалиции активно критиковала правительство за недостаточную решительность в поставках вооружений Украине. На это Шольц неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, ФРГ не выступает стороной конфликта на Украине и не станет ей.Одним из самых обсуждаемых выступлений Шольца стала его речь перед депутатами немецкого бундестага 27 февраля — на четвертый день российской спецоперации на Украине. Тогда он заявил о "смене эпох" (нем. Zeitenwende), создании спецфонда в 100 миллиардов евро для модернизации бундесвера и о начале поставок Украине боевых вооружений. При этом эксперты указывали на недостаточно четкую позицию канцлера в важном для немецкого общества вопросе, когда он сначала оттягивал, а затем резко согласился на поставки военной техники Киеву. Это также отрицательно сказалось на его рейтинге.Кроме того, некоторые партнеры Шольца по правительственной коалиции заняли жесткую позицию в связи с его политикой в отношении Китая, и в частности, из-за его поездки в эту страну в начале ноября. Основные опасения связаны с тем, что канцлер расширит зависимость Германии от КНР.Не обошлось и без курьезных моментов. Жители Германии и немецкая пресса не упускает шанса пошутить над "забывчивостью" канцлера, связанной с делом о многомиллиардной схеме налогового мошенничества.В 2018 году вышли крупные расследования различных СМИ о налоговых схемах Cum Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В 2016 году, когда Шольц был бургомистром и председателем партии СДПГ в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg &amp; CO 47 миллионов евро, которые финансовая организация получила в результате налоговой схемы лишь за один 2009 год, но по неизвестным причинам не соблюла исковую давность.Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров этого банка. Позже канцлер заявил следственному комитету, что "не помнит" содержания состоявшейся беседы. Представители оппозиционной партии ХДС после этого требовали отставки канцлера. Генпрокуратура ФРГ из-за отсутствия доказательной базы отклонила жалобу на отказ расследовать причастность Шольца к делу о мошенничестве.Также немецкие СМИ иронизировали над тем, что канцлер и его супруга Бритта Эрнст неоднократно выбрасывали в мусор конфиденциальные документы. В частности, после саммита G7, который прошел в июне в Баварии, в контейнере оказался лист бумаги с фотографиями и краткими характеристиками глав государств и правительств, там, например, сообщалось, что супруга Марио Драги, который занимал тогда пост премьера Италии, "избегает общественности".Еще одной нашумевшей историей за первый год канцлерства Шольца стало оскорбление со стороны экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, назвавшего канцлера "обиженной ливерной колбасой" после его отказа посетить Киев. Позднее Мельник выразил сожаление по поводу этих слов.
https://ria.ru/20221204/sholts-1836270110.html
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в мире, олаф шольц, андрей мельник, ангела меркель, германия, украина, киев, нато, хдс/хсс, генеральная прокуратура рф
В мире, Олаф Шольц, Андрей Мельник, Ангела Меркель, Германия, Украина, Киев, НАТО, ХДС/ХСС, Генеральная прокуратура РФ
06:13 08.12.2022 (обновлено: 07:37 08.12.2022)
 
Горький вкус канцлерства: Шольц и его первый год у руля

Опрос INSA: 55% жителей ФРГ не удовлетворены работой Шольца за его первый год канцлерства

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 дек — РИА Новости. Ровно год назад, 8 декабря 2021 года, Олаф Шольц стал канцлером Германии, сменив на этом посту Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство ФРГ в течение 16 предыдущих лет. О смене эпох, решениях канцлера в кризисные времена и курьезных моментах — в обзоре РИА Новости.
В среду по случаю завершения своего первого года канцлерства Шольц на заседании своего кабинета преподнес министрам по плитке горького шоколада марки Ampelmann ("Светофорный человечек"). Правительственную коалицию называют "светофор" — по цветам партий, которые в нее входят (СДПГ, СвДП и "Зеленые").
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
4 декабря, 20:24
Spiegel: Шольц пытается разгадать Путина, читая о нем книги
Горько-сладкий подарок вызвал смех в зале, сообщило немецкое агентство dpa.
"Это очень хорошо описывает ситуацию", — пояснила министр обороны Кристина Ламбрехт (СДПГ), которая в последнее время также подвергается критике со стороны партнеров по коалиции за свои шаги.
Согласно последним исследованиям, спустя год две трети немцев недовольны правительственной коалицией и своим канцлером. Опрос INSA на конец ноября показал, что 55 процентов жителей Германии не удовлетворены работой Шольца, тогда как в марте этот показатель составлял 39 процентов.
Основная критика, направленная в адрес канцлера, связана с энергетическим и экономическим кризисами в стране, внешнеполитическими решениями, затрагивающими интересы немецкого бизнеса, и — с недостаточно активными действиями при попытке повлиять на ситуацию на Украине.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 19:34
Влияние России находится в фокусе внимания властей, заявили в Германии
Так, часть политиков из правящей коалиции активно критиковала правительство за недостаточную решительность в поставках вооружений Украине. На это Шольц неоднократно отвечал, что Германия не намерена предпринимать действий в одиночку и не желает эскалации между НАТО и Россией. Также, по словам канцлера, ФРГ не выступает стороной конфликта на Украине и не станет ей.
Одним из самых обсуждаемых выступлений Шольца стала его речь перед депутатами немецкого бундестага 27 февраля — на четвертый день российской спецоперации на Украине. Тогда он заявил о "смене эпох" (нем. Zeitenwende), создании спецфонда в 100 миллиардов евро для модернизации бундесвера и о начале поставок Украине боевых вооружений. При этом эксперты указывали на недостаточно четкую позицию канцлера в важном для немецкого общества вопросе, когда он сначала оттягивал, а затем резко согласился на поставки военной техники Киеву. Это также отрицательно сказалось на его рейтинге.
Кроме того, некоторые партнеры Шольца по правительственной коалиции заняли жесткую позицию в связи с его политикой в отношении Китая, и в частности, из-за его поездки в эту страну в начале ноября. Основные опасения связаны с тем, что канцлер расширит зависимость Германии от КНР.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 13:02
В Кремле ответили на слова Шольца об "эффективности" антироссийских санкций
Не обошлось и без курьезных моментов. Жители Германии и немецкая пресса не упускает шанса пошутить над "забывчивостью" канцлера, связанной с делом о многомиллиардной схеме налогового мошенничества.
В 2018 году вышли крупные расследования различных СМИ о налоговых схемах Cum Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В 2016 году, когда Шольц был бургомистром и председателем партии СДПГ в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO 47 миллионов евро, которые финансовая организация получила в результате налоговой схемы лишь за один 2009 год, но по неизвестным причинам не соблюла исковую давность.
Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров этого банка. Позже канцлер заявил следственному комитету, что "не помнит" содержания состоявшейся беседы. Представители оппозиционной партии ХДС после этого требовали отставки канцлера. Генпрокуратура ФРГ из-за отсутствия доказательной базы отклонила жалобу на отказ расследовать причастность Шольца к делу о мошенничестве.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 12:42
Шольц обвинил Россию в имперском поведении
Также немецкие СМИ иронизировали над тем, что канцлер и его супруга Бритта Эрнст неоднократно выбрасывали в мусор конфиденциальные документы. В частности, после саммита G7, который прошел в июне в Баварии, в контейнере оказался лист бумаги с фотографиями и краткими характеристиками глав государств и правительств, там, например, сообщалось, что супруга Марио Драги, который занимал тогда пост премьера Италии, "избегает общественности".
Еще одной нашумевшей историей за первый год канцлерства Шольца стало оскорбление со стороны экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, назвавшего канцлера "обиженной ливерной колбасой" после его отказа посетить Киев. Позднее Мельник выразил сожаление по поводу этих слов.
Работник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 08:00
Германия готова наступить еще и на китайские грабли
 
В миреОлаф ШольцАндрей МельникАнгела МеркельГерманияУкраинаКиевНАТОХДС/ХССГенеральная прокуратура РФ
 
 
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