https://ria.ru/20221208/shkoly-1837295150.html

Британцы попросили закрыть школы на карантин, пишут СМИ

Британцы попросили закрыть школы на карантин, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022

Британцы попросили закрыть школы на карантин, пишут СМИ

Британцы призывают закрыть школы на карантин на фоне роста заболеваемости стрептококковой инфекцией среди детей, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:38

2022-12-08T17:38

2022-12-08T17:58

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Британцы призывают закрыть школы на карантин на фоне роста заболеваемости стрептококковой инфекцией среди детей, сообщает телеканал Sky News."Я был обеспокоен, получив из школы письмо, в котором говорится о случае стрептококковой инфекции. Следует подумать вести детей в школу или нет. Я бы сказал, нужно закрыть школу до конца рождественских праздников", - сказал один из родителей телеканалу Sky News.Кроме того, мать одной из заболевших девочек сообщила, что лекарства не были отправлены по аптекам. По ее словам, фармацевт в аптеке и врач сказали, что их (лекарства) нужно поискать, поэтому она обзвонила все аптеки в округе, и к счастью, в третьей нашлось лекарство.Руководитель начальной школы Джоанна Янг добавила, что родители беспокоятся из-за неизвестности. "Когда смотришь новости и слышишь об ужасных смертях, страх неизвестности приводит в ужас", - сказала она .Родители надеются на то, что правительство и фармацевтические компании разберутся с вопросом нехватки препаратов, "поскольку скоро лекарства могут понадобиться".Накануне газета Daily Mail сообщила, что в Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией и смерти нескольких детей. Причиной дефицита, в частности, стал рост сезонных заболеваний. Ситуацию также могут усугубить новые предписания врачам со стороны Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выдавать рецепт в случае подозрения на стрептококковую инфекцию, начальные симптомы которой похожи на простуду. В свою очередь, замминистра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд опровергла информацию о нехватке в стране антибиотиков.В прошлую пятницу Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило о пяти смертях за неделю среди детей младше 10 лет из-за стрептококковой (группы А) инфекции в Англии, еще одна девочка умерла в Уэльсе. Позднее британские СМИ сообщили о смерти еще троих детей, и общее число детских смертей от инфекции составило девять человек.

https://ria.ru/20221207/tmu-1836728402.html

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, в мире, англия, уэльс