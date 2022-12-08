https://ria.ru/20221208/shkoly-1837166960.html
В Ярославской области до конца года сдадут две новые школы
В Ярославской области до конца года сдадут две новые школы - РИА Новости, 08.12.2022
В Ярославской области до конца года сдадут две новые школы
Две новые школы сдадут в Ярославской области до конца года, и они откроют свои двери 1 сентября 2023 года, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:11
2022-12-08T12:11
2022-12-08T12:11
ярославская область
общество
михаил евраев
ярославская область
ростовский район
борисоглебский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4778b5f10bb242a534d17717cb60235a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Две новые школы сдадут в Ярославской области до конца года, и они откроют свои двери 1 сентября 2023 года, заявил губернатор региона Михаил Евраев.Правительство Ярославской области сообщает, что губернатор провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона.Евраев рассказал, что до конца года будут сданы школы в селах Вощажниково Борисоглебского района и Марково Ростовского района.По словам губернатора, двухэтажная Вощажниковская средняя школа рассчитана на 240 мест с первого по одиннадцатый класс. Важно, что при проектировании здания учитывалась необходимость создания доступной среды для детей-инвалидов, в том числе колясочников. Новая школа в селе Марково Ростовского района будет малокомплектной – она рассчитана на 55 ребят с пятого по девятый класс.Он подчеркнул, что в 2023 году будут сданы еще две школы: в Ярославле на улице Пашуковской на 1100 мест и в селе Погорелка Рыбинского района на 140 мест. А в 2024 году введут в эксплуатацию еще три учебных заведения.Михаил Евраев пояснил, что финансирование будет направлено на обеспечение в школах с первой по третью категорий дежурства профессиональных сотрудников ЧОПов, установку ограждения всех школ с проходом по электронным ключам, работу видеокамер и тревожных кнопок. Школы первой и второй категорий планируется оснастить системами внутреннего оповещения. Все эти работы будут завершены в 2024 году.
https://ria.ru/20221206/evraev-1836671482.html
https://ria.ru/20221201/yarzima-1835657832.html
ярославская область
ростовский район
борисоглебский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_78eb1cfef18bc4ccfcb40f1b00b5b863.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил евраев, ярославская область, ростовский район, борисоглебский район
Ярославская область, Общество, Михаил Евраев, Ярославская область, Ростовский район, Борисоглебский район
В Ярославской области до конца года сдадут две новые школы
В Ярославской области до конца года сдадут новые школы в селах Вощажниково и Марково
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Две новые школы сдадут в Ярославской области до конца года, и они откроют свои двери 1 сентября 2023 года, заявил губернатор региона Михаил Евраев.
Правительство Ярославской области сообщает, что губернатор провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона.
Евраев рассказал, что до конца года будут сданы школы в селах Вощажниково Борисоглебского района
и Марково Ростовского района
.
По словам губернатора, двухэтажная Вощажниковская средняя школа рассчитана на 240 мест с первого по одиннадцатый класс. Важно, что при проектировании здания учитывалась необходимость создания доступной среды для детей-инвалидов, в том числе колясочников. Новая школа в селе Марково Ростовского района будет малокомплектной – она рассчитана на 55 ребят с пятого по девятый класс.
"Планы по строительству школ в регионе очень серьезные. Это очень дорогостоящие проекты, но нам обязательно нужно их осуществлять. Порядка 10 тысяч детей в Ярославской области сейчас учатся во вторую смену. Будем стараться ее ликвидировать, но этот процесс займет время", - рассказал глава региона.
Он подчеркнул, что в 2023 году будут сданы еще две школы: в Ярославле
на улице Пашуковской на 1100 мест и в селе Погорелка Рыбинского района
на 140 мест. А в 2024 году введут в эксплуатацию еще три учебных заведения.
"Мы уделяем огромное внимание вопросу антитеррористической защищенности школ. Этот вопрос остро волнует родителей, их дети должны быть в безопасности. В бюджете 2023 года мы предусмотрели на эти цели очень серьезные средства – 500 миллионов рублей.
Михаил Евраев пояснил, что финансирование будет направлено на обеспечение в школах с первой по третью категорий дежурства профессиональных сотрудников ЧОПов, установку ограждения всех школ с проходом по электронным ключам, работу видеокамер и тревожных кнопок. Школы первой и второй категорий планируется оснастить системами внутреннего оповещения. Все эти работы будут завершены в 2024 году.