https://ria.ru/20221208/shkoly-1837166960.html

В Ярославской области до конца года сдадут две новые школы

В Ярославской области до конца года сдадут две новые школы - РИА Новости, 08.12.2022

В Ярославской области до конца года сдадут две новые школы

Две новые школы сдадут в Ярославской области до конца года, и они откроют свои двери 1 сентября 2023 года, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:11

2022-12-08T12:11

2022-12-08T12:11

ярославская область

общество

михаил евраев

ярославская область

ростовский район

борисоглебский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Две новые школы сдадут в Ярославской области до конца года, и они откроют свои двери 1 сентября 2023 года, заявил губернатор региона Михаил Евраев.Правительство Ярославской области сообщает, что губернатор провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона.Евраев рассказал, что до конца года будут сданы школы в селах Вощажниково Борисоглебского района и Марково Ростовского района.По словам губернатора, двухэтажная Вощажниковская средняя школа рассчитана на 240 мест с первого по одиннадцатый класс. Важно, что при проектировании здания учитывалась необходимость создания доступной среды для детей-инвалидов, в том числе колясочников. Новая школа в селе Марково Ростовского района будет малокомплектной – она рассчитана на 55 ребят с пятого по девятый класс.Он подчеркнул, что в 2023 году будут сданы еще две школы: в Ярославле на улице Пашуковской на 1100 мест и в селе Погорелка Рыбинского района на 140 мест. А в 2024 году введут в эксплуатацию еще три учебных заведения.Михаил Евраев пояснил, что финансирование будет направлено на обеспечение в школах с первой по третью категорий дежурства профессиональных сотрудников ЧОПов, установку ограждения всех школ с проходом по электронным ключам, работу видеокамер и тревожных кнопок. Школы первой и второй категорий планируется оснастить системами внутреннего оповещения. Все эти работы будут завершены в 2024 году.

https://ria.ru/20221206/evraev-1836671482.html

https://ria.ru/20221201/yarzima-1835657832.html

ярославская область

ростовский район

борисоглебский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил евраев, ярославская область, ростовский район, борисоглебский район