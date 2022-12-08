https://ria.ru/20221208/shengen-1837291322.html

ЕК разочарована решением не включать Румынию и Болгарию в зону Шенгена

ЕК разочарована решением не включать Румынию и Болгарию в зону Шенгена - РИА Новости, 08.12.2022

ЕК разочарована решением не включать Румынию и Болгарию в зону Шенгена

Европейская комиссия разочарована решением Совета Евросоюза на уровне глав МВД не включать Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство, несмотря на настойчивые РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:28

2022-12-08T17:28

2022-12-08T17:28

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Европейская комиссия разочарована решением Совета Евросоюза на уровне глав МВД не включать Болгарию и Румынию в Шенгенское пространство, несмотря на настойчивые призывы Еврокомиссии, Европарламента и ряда стран ЕС, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон."Я разочарована этим решением. Но Еврокомиссия должна сохранять оптимизм, мы продолжим усилия, это будет нашим приоритетом. Надеемся добиться вступления этих стран до окончания нашего мандата", - сказала Йоханссон.Она подчеркнула, что, по мнению Еврокомиссии, Болгария и Румыния давно заслуживают вхождения в Шенгенское пространство."Вы заслуживаете того, чтобы стать полноценными членами Шенгенского пространства, получить доступ к свободному передвижению", - сказала Йоханссон, обращаясь к гражданам этих стран.В четверг стало известно, что Совет Евросоюза на уровне глав МВД согласовал присоединение Хорватии к Шенгену, но отложил решения по Болгарии и Румынии.Ранее Совет Евросоюза подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые требования для присоединения к Шенгенскому пространству, однако разногласия сохранялись по Болгарии и Румынии. В частности, глава МВД Австрии Герхард Карнер сообщил, что страна не поддержит присоединение этих двух государств к Шенгенской зоне.Депутаты Европарламента призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить решение по интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство, которые, по мнению парламентариев, также соответствуют требуемым критериям.В Европарламенте полагают, что сохранение пограничного контроля является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

https://ria.ru/20221208/shengen-1837273682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, еврокомиссия, румыния, болгария, шенгенская зона