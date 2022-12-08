https://ria.ru/20221208/shengen-1837284685.html

СМИ: Румынию и Болгарию не приняли в Шенгенскую зону

СМИ: Румынию и Болгарию не приняли в Шенгенскую зону - РИА Новости, 08.12.2022

СМИ: Румынию и Болгарию не приняли в Шенгенскую зону

Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:09

2022-12-08T17:09

2022-12-08T17:19

в мире

румыния

болгария

евросоюз

шенгенская зона

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники."Заявки на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену отклонены", - передает агентство в четверг.

https://ria.ru/20221110/khorvatiya-1830554766.html

румыния

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, румыния, болгария, евросоюз, шенгенская зона, новости - туризм