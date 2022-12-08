https://ria.ru/20221208/shengen-1837284685.html
СМИ: Румынию и Болгарию не приняли в Шенгенскую зону
СМИ: Румынию и Болгарию не приняли в Шенгенскую зону - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ: Румынию и Болгарию не приняли в Шенгенскую зону
Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:09
2022-12-08T17:09
2022-12-08T17:19
в мире
румыния
болгария
евросоюз
шенгенская зона
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонены, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники."Заявки на присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену отклонены", - передает агентство в четверг.
https://ria.ru/20221110/khorvatiya-1830554766.html
румыния
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, болгария, евросоюз, шенгенская зона, новости - туризм
В мире, Румыния, Болгария, Евросоюз, Шенгенская зона, Новости - Туризм
17:09 08.12.2022 (обновлено: 17:19 08.12.2022)
СМИ: Румынию и Болгарию не приняли в Шенгенскую зону
Франс Пресс: заявки Румынии и Болгарии на вступление в Шенгенскую зону отклонили