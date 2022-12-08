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Франция поддержала вступление в Шенгенскую зону трех стран - РИА Новости, 08.12.2022
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Франция поддержала вступление в Шенгенскую зону трех стран
Франция поддержала вступление в Шенгенскую зону трех стран - РИА Новости, 08.12.2022
Франция поддержала вступление в Шенгенскую зону трех стран
Франция выступает за вступление Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заявил в четверг глава МВД страны Жеральд Дарманен. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:12
2022-12-08T13:12
в мире
болгария
хорватия
румыния
евросоюз
еврокомиссия
жеральд дарманен
шенгенская зона
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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Франция выступает за вступление Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заявил в четверг глава МВД страны Жеральд Дарманен."Франция выступает за вступление трёх стран - Хорватии, Болгарии и Румынии - в Шенгенскую зону. Это европейские страны, и они приложили много усилий, в том числе по контролю над своими границами. Думаю, все могут это констатировать", - сказал Дарманен журналистам перед началом заседания Совета глав МВД ЕС в Брюсселе, трансляция велась на сайте ЕК.По его словам, присоединение этих стран к Шенгену поможет ограничить поток мигрантов с Балкан в другие европейские страны.Ранее стало известно, что власти Нидерландов не поддержат присоединение Болгарии в Шенгенскую зону, так как, по их мнению, она не соответствует условиям вступления в Шенген.В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
https://ria.ru/20221118/shengen-1832594607.html
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в мире, болгария, хорватия, румыния, евросоюз, еврокомиссия, жеральд дарманен, шенгенская зона, франция
В мире, Болгария, Хорватия, Румыния, Евросоюз, Еврокомиссия, Жеральд Дарманен, Шенгенская зона, Франция
13:12 08.12.2022
 
Франция поддержала вступление в Шенгенскую зону трех стран

Глава МВД Дарманен: Париж поддержал вступление Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенген

© РИА Новости / Сергей КиркачШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Сергей Киркач
Шенгенская виза. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Франция выступает за вступление Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заявил в четверг глава МВД страны Жеральд Дарманен.
"Франция выступает за вступление трёх стран - Хорватии, Болгарии и Румынии - в Шенгенскую зону. Это европейские страны, и они приложили много усилий, в том числе по контролю над своими границами. Думаю, все могут это констатировать", - сказал Дарманен журналистам перед началом заседания Совета глав МВД ЕС в Брюсселе, трансляция велась на сайте ЕК.
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По его словам, присоединение этих стран к Шенгену поможет ограничить поток мигрантов с Балкан в другие европейские страны.
Ранее стало известно, что власти Нидерландов не поддержат присоединение Болгарии в Шенгенскую зону, так как, по их мнению, она не соответствует условиям вступления в Шенген.
В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.
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В миреБолгарияХорватияРумынияЕвросоюзЕврокомиссияЖеральд ДарманенШенгенская зонаФранция
 
 
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