https://ria.ru/20221208/shengen-1837188575.html

Франция поддержала вступление в Шенгенскую зону трех стран

Франция поддержала вступление в Шенгенскую зону трех стран - РИА Новости, 08.12.2022

Франция поддержала вступление в Шенгенскую зону трех стран

Франция выступает за вступление Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заявил в четверг глава МВД страны Жеральд Дарманен. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:12

2022-12-08T13:12

2022-12-08T13:12

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хорватия

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евросоюз

еврокомиссия

жеральд дарманен

шенгенская зона

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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Франция выступает за вступление Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону, заявил в четверг глава МВД страны Жеральд Дарманен."Франция выступает за вступление трёх стран - Хорватии, Болгарии и Румынии - в Шенгенскую зону. Это европейские страны, и они приложили много усилий, в том числе по контролю над своими границами. Думаю, все могут это констатировать", - сказал Дарманен журналистам перед началом заседания Совета глав МВД ЕС в Брюсселе, трансляция велась на сайте ЕК.По его словам, присоединение этих стран к Шенгену поможет ограничить поток мигрантов с Балкан в другие европейские страны.Ранее стало известно, что власти Нидерландов не поддержат присоединение Болгарии в Шенгенскую зону, так как, по их мнению, она не соответствует условиям вступления в Шенген.В настоящее время в Шенгенское пространство входят 26 стран: 22 государства Евросоюза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

https://ria.ru/20221118/shengen-1832594607.html

https://ria.ru/20221207/oae-1836955859.html

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в мире, болгария, хорватия, румыния, евросоюз, еврокомиссия, жеральд дарманен, шенгенская зона, франция