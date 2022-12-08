https://ria.ru/20221208/shakhty-1837161679.html

Пять шахт в ДНР остались без света из-за обстрела ВСУ

Пять шахт в ДНР остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022

Пять шахт в ДНР остались без света из-за обстрела ВСУ

Пять шахт в Донецке были обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск в четверг, под землей находились 186 горняков, электроснабжение четырех из РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:58

2022-12-08T11:58

2022-12-08T11:58

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Пять шахт в Донецке были обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск в четверг, под землей находились 186 горняков, электроснабжение четырех из них уже восстановлено, сообщили в минугля и энергетики ДНР."В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 10.41 (совпадает с мск) было обесточено пять угледобывающих предприятий. По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находилось 186 человек", - говорится в сообщении минугля в Telegram-канале.По информации ведомства, без света остались шахты имени Засядько, Горького, "Лидиевка", имени Скочинского и Абакумова."Пострадавших нет. Благодаря оперативной работе энергетиков уже в 11.05 было подано напряжение на четыре угледобывающих предприятия. Пока что без электроэнергии шахта имени Засядько. Работы продолжаются", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20221208/donetsk-1837154297.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика