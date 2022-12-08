https://ria.ru/20221208/shakhty-1837161679.html
Пять шахт в ДНР остались без света из-за обстрела ВСУ
Пять шахт в ДНР остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 08.12.2022
Пять шахт в ДНР остались без света из-за обстрела ВСУ
Пять шахт в Донецке были обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск в четверг, под землей находились 186 горняков, электроснабжение четырех из РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:58
2022-12-08T11:58
2022-12-08T11:58
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Пять шахт в Донецке были обесточены в результате обстрела со стороны украинских войск в четверг, под землей находились 186 горняков, электроснабжение четырех из них уже восстановлено, сообщили в минугля и энергетики ДНР."В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 10.41 (совпадает с мск) было обесточено пять угледобывающих предприятий. По предварительной информации, в горных выработках в этот момент находилось 186 человек", - говорится в сообщении минугля в Telegram-канале.По информации ведомства, без света остались шахты имени Засядько, Горького, "Лидиевка", имени Скочинского и Абакумова."Пострадавших нет. Благодаря оперативной работе энергетиков уже в 11.05 было подано напряжение на четыре угледобывающих предприятия. Пока что без электроэнергии шахта имени Засядько. Работы продолжаются", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20221208/donetsk-1837154297.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
Пять шахт в ДНР остались без света из-за обстрела ВСУ
Пять шахт в Донецке со 186 горняками остались без света из-за обстрела ВСУ