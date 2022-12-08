https://ria.ru/20221208/sevastopol-1837122593.html
Двух жителей Севастополя арестовали за передачу данных СБУ
Двух жителей Севастополя арестовали за передачу данных СБУ - РИА Новости, 08.12.2022
Двух жителей Севастополя арестовали за передачу данных СБУ
Силовики арестовали двух жителей Севастополя, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:03
2022-12-08T10:03
2022-12-08T14:44
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
севастополь
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Силовики арестовали двух жителей Севастополя, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины", — говорится в заявлении пресс-службы.По данным службы, один из задержанных еще в 2016 году завербован СБУ как "сторонник украинской идеологии". После начала российской военной операции он за деньги передавал информацию о расположении объектов Минобороны, "что могло быть использовано против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства".Летом 2022 года этот человек "по заданию кураторов из СБУ привлек к шпионажу своего знакомого" — тоже жителя Севастополя, который "собирал и передавал посредством интернет-мессенджера WhatsApp иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России".В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене. Когда именно прошли оперативные мероприятия, не уточняется, но Ленинский районный суд Севастополя уже заключил обоих под стражу на два месяца.
севастополь
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837134913_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a0b467d9d27a8a7d5fdc80a7ae3f580c.jpg
Задержание граждан РФ по подозрению в шпионаже в интересах СБУ
ФСБ после сообщения о задержании подозреваемых в шпионаже для СБУ в Севастополе показало оперативные кадры.
2022-12-08T10:03
true
PT2M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, севастополь
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Севастополь
10:03 08.12.2022 (обновлено: 14:44 08.12.2022)
Двух жителей Севастополя арестовали за передачу данных СБУ
ФСБ: двух жителей Севастополя арестовали по подозрению в шпионаже на Украину
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Силовики арестовали двух жителей Севастополя, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины", — говорится в заявлении пресс-службы.
По данным службы, один из задержанных еще в 2016 году завербован СБУ
как "сторонник украинской идеологии". После начала российской военной операции он за деньги передавал информацию о расположении объектов Минобороны, "что могло быть использовано против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства".
Летом 2022 года этот человек "по заданию кураторов из СБУ привлек к шпионажу своего знакомого" — тоже жителя Севастополя, который "собирал и передавал посредством интернет-мессенджера WhatsApp
иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России".
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене. Когда именно прошли оперативные мероприятия, не уточняется, но Ленинский районный суд Севастополя уже заключил обоих под стражу на два месяца.