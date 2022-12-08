https://ria.ru/20221208/sevastopol-1837122593.html

Двух жителей Севастополя арестовали за передачу данных СБУ

Двух жителей Севастополя арестовали за передачу данных СБУ - РИА Новости, 08.12.2022

Двух жителей Севастополя арестовали за передачу данных СБУ

Силовики арестовали двух жителей Севастополя, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:03

2022-12-08T10:03

2022-12-08T14:44

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

севастополь

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Силовики арестовали двух жителей Севастополя, подозреваемых в передаче украинским спецслужбам данных о военных объектах, сообщил Центр общественных связей ФСБ."В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий пресечена противоправная деятельность двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины", — говорится в заявлении пресс-службы.По данным службы, один из задержанных еще в 2016 году завербован СБУ как "сторонник украинской идеологии". После начала российской военной операции он за деньги передавал информацию о расположении объектов Минобороны, "что могло быть использовано против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства".Летом 2022 года этот человек "по заданию кураторов из СБУ привлек к шпионажу своего знакомого" — тоже жителя Севастополя, который "собирал и передавал посредством интернет-мессенджера WhatsApp иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России".В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о государственной измене. Когда именно прошли оперативные мероприятия, не уточняется, но Ленинский районный суд Севастополя уже заключил обоих под стражу на два месяца.

севастополь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание граждан РФ по подозрению в шпионаже в интересах СБУ ФСБ после сообщения о задержании подозреваемых в шпионаже для СБУ в Севастополе показало оперативные кадры. 2022-12-08T10:03 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, севастополь