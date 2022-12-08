https://ria.ru/20221208/scheta-1837336167.html

В Госдуму внесли проект о блокировке счетов лиц, причастных к диверсиям

В Госдуму внесли проект о блокировке счетов лиц, причастных к диверсиям - РИА Новости, 08.12.2022

В Госдуму внесли проект о блокировке счетов лиц, причастных к диверсиям

В Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается возможность блокировки счетов лиц, которые причастны к финансированию диверсионной деятельности,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:43

2022-12-08T20:43

2022-12-08T22:02

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается возможность блокировки счетов лиц, которые причастны к финансированию диверсионной деятельности, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористической направленности по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".

https://ria.ru/20221208/diversii-1837159847.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф