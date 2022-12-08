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В Госдуму внесли проект о блокировке счетов лиц, причастных к диверсиям - РИА Новости, 08.12.2022
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В Госдуму внесли проект о блокировке счетов лиц, причастных к диверсиям
В Госдуму внесли проект о блокировке счетов лиц, причастных к диверсиям - РИА Новости, 08.12.2022
В Госдуму внесли проект о блокировке счетов лиц, причастных к диверсиям
В Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается возможность блокировки счетов лиц, которые причастны к финансированию диверсионной деятельности,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:43
2022-12-08T22:02
госдума рф
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается возможность блокировки счетов лиц, которые причастны к финансированию диверсионной деятельности, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористической направленности по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".
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госдума рф
Госдума РФ
20:43 08.12.2022 (обновлено: 22:02 08.12.2022)
 
В Госдуму внесли проект о блокировке счетов лиц, причастных к диверсиям

В Госдуму внесли проект о блокировке счетов лиц, причастных к диверсионной деятельности

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается возможность блокировки счетов лиц, которые причастны к финансированию диверсионной деятельности, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, преступления диверсионной направленности соотносимы с преступлениями террористической направленности по степени общественной опасности, "поскольку совершаются с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны".
Флаг над зданием Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 11:56
В Госдуму внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие диверсиям
 
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