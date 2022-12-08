https://ria.ru/20221208/sboy-1837321968.html

"Яндекс" объяснил сбои в работе навигатора в Москве

"Яндекс" объяснил сбои в работе навигатора в Москве - РИА Новости, 08.12.2022

"Яндекс" объяснил сбои в работе навигатора в Москве

Ошибки в определении геопозиции в "Яндекс Навигаторе" в Москве не связаны со сбоями в работе самой площадки, такие проблемы, как правило, происходят из-за сбоев РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:13

2022-12-08T19:13

2022-12-08T19:32

общество

технологии

москва

яндекс

gps

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ошибки в определении геопозиции в "Яндекс Навигаторе" в Москве не связаны со сбоями в работе самой площадки, такие проблемы, как правило, происходят из-за сбоев в работе GPS, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что у "Яндекс Навигатора" произошёл сбой в Москве. Отмечалось, что приложение неверно определяет расположение машин в центре столицы."Это не сбой в "Навигаторе". Как правило, такие ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие сбои GPS сказываются вообще на всех сервисах (не только "Яндекса") и устройствах: от навигационных приложений до фитнес-браслетов. С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов", - говорится в сообщении.В компании отметили, что геоинформационные приложения, включая сервисы "Яндекса", получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую.

https://ria.ru/20221109/sboy-1830212328.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, москва, яндекс, gps