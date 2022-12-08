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"Яндекс" объяснил сбои в работе навигатора в Москве
"Яндекс" объяснил сбои в работе навигатора в Москве - РИА Новости, 08.12.2022
"Яндекс" объяснил сбои в работе навигатора в Москве
Ошибки в определении геопозиции в "Яндекс Навигаторе" в Москве не связаны со сбоями в работе самой площадки, такие проблемы, как правило, происходят из-за сбоев РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:13
2022-12-08T19:13
2022-12-08T19:32
общество
технологии
москва
яндекс
gps
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ошибки в определении геопозиции в "Яндекс Навигаторе" в Москве не связаны со сбоями в работе самой площадки, такие проблемы, как правило, происходят из-за сбоев в работе GPS, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что у "Яндекс Навигатора" произошёл сбой в Москве. Отмечалось, что приложение неверно определяет расположение машин в центре столицы."Это не сбой в "Навигаторе". Как правило, такие ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS. Такие сбои GPS сказываются вообще на всех сервисах (не только "Яндекса") и устройствах: от навигационных приложений до фитнес-браслетов. С большой уверенностью можно сказать, что случаи неверного геопозиционирования существуют вне инфраструктуры интернет-сервисов", - говорится в сообщении.В компании отметили, что геоинформационные приложения, включая сервисы "Яндекса", получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, москва, яндекс, gps
Общество, Технологии, Москва, Яндекс, GPS
19:13 08.12.2022 (обновлено: 19:32 08.12.2022)
"Яндекс" объяснил сбои в работе навигатора в Москве
"Яндекс": сбои в работе навигатора в Москве могут происходить из-за проблем с GPS