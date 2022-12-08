https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837328605.html

ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ

ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022

ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ

Евросоюз намерен расширить санкционный список против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:49

2022-12-08T19:49

2022-12-08T20:38

в мире

иран

россия

евросоюз

хосейн амир абдоллахиан

тегеран (город)

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз намерен расширить санкционный список против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ожидается, что страны ЕС могут согласовать ограничительные меры на встрече глав МИД в Брюсселе 12 декабря.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника — "с российскими наименованиями".В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял Москве беспилотники. Он отметил, что это происходило за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.

https://ria.ru/20221205/sanktsii-1836437331.html

иран

россия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, россия, евросоюз, хосейн амир абдоллахиан, тегеран (город), цены на нефть