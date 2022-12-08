19:49 08.12.2022 (обновлено: 20:38 08.12.2022)
ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ
Блумберг: ЕС введет санкции против Ирана за подавление протестов и "военную помощь" России
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз намерен расширить санкционный список против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Запреты на въезд и заморозка активов будут введены в отношении 21 физического и юридического лица из-за подавлений протестов, десять пунктов будут добавлены за поставки беспилотников России", — говорится в публикации.
Ожидается, что страны ЕС могут согласовать ограничительные меры на встрече глав МИД в Брюсселе 12 декабря.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника — "с российскими наименованиями".
В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял Москве беспилотники. Он отметил, что это происходило за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
5 декабря, 15:31Россия призвала США отменить все незаконные антииранские санкции