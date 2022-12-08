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ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
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ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ
ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ
Евросоюз намерен расширить санкционный список против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:49
2022-12-08T20:38
в мире
иран
россия
евросоюз
хосейн амир абдоллахиан
тегеран (город)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз намерен расширить санкционный список против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ожидается, что страны ЕС могут согласовать ограничительные меры на встрече глав МИД в Брюсселе 12 декабря.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника — "с российскими наименованиями".В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял Москве беспилотники. Он отметил, что это происходило за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
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в мире, иран, россия, евросоюз, хосейн амир абдоллахиан, тегеран (город), цены на нефть
В мире, Иран, Россия, Евросоюз, Хосейн Амир Абдоллахиан, Тегеран (город), Цены на нефть
19:49 08.12.2022 (обновлено: 20:38 08.12.2022)
 
ЕС введет санкции против Ирана за якобы военную помощь России, пишут СМИ

Блумберг: ЕС введет санкции против Ирана за подавление протестов и "военную помощь" России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Евросоюз намерен расширить санкционный список против Ирана из-за подавления протестов в стране и якобы военной помощи России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Запреты на въезд и заморозка активов будут введены в отношении 21 физического и юридического лица из-за подавлений протестов, десять пунктов будут добавлены за поставки беспилотников России", — говорится в публикации.

Ожидается, что страны ЕС могут согласовать ограничительные меры на встрече глав МИД в Брюсселе 12 декабря.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. И Тегеран, и Москва эти утверждения категорически отвергают. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ для давления на Тегеран. А по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в спецоперации на Украине используется российская техника — "с российскими наименованиями".
В свою очередь, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял Москве беспилотники. Он отметил, что это происходило за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
ЕС ранее уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
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