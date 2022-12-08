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В ОП рассказали, на что направлены западные санкции - РИА Новости, 08.12.2022
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В ОП рассказали, на что направлены западные санкции
В ОП рассказали, на что направлены западные санкции - РИА Новости, 08.12.2022
В ОП рассказали, на что направлены западные санкции
Масштабные санкции Запада направлены на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны, заявила секретарь... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:15
2022-12-08T11:15
лидия михеева
россия
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Масштабные санкции Запада направлены на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.Она отметила, что в 2022 году российское общество стало свидетелем событий исторического характера, коренным образом изменивших привычный ход вещей."Пересечение красных линий национальной безопасности страны предопределило решение президента России о начале специальной военной операции. Ответом стран Запада на принятое решение стало не имеющее прецедентов в новейшей мировой истории усиление масштабных многолетних санкций, направленных на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны", - сказала Михеева на пленарном заседании ОП РФ.Она также затронула вопрос "отмены российской культуры" - по ее словам, беспрецедентная атака на российскую культуру в очередной раз подтвердила актуальность реализации госполитики по защите и укреплению традиционных ценностей.
https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837100985.html
https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837074028.html
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лидия михеева, россия, общество, санкции в отношении россии
Лидия Михеева, Россия, Общество, Санкции в отношении России
11:15 08.12.2022
 
В ОП рассказали, на что направлены западные санкции

Секретарь ОП Михеева: санкции направлены на разделение российского общества

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Масштабные санкции Запада направлены на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Она отметила, что в 2022 году российское общество стало свидетелем событий исторического характера, коренным образом изменивших привычный ход вещей.
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 03:42
Санкции не заставят Россию отказаться от своего курса, заявили в посольстве
"Пересечение красных линий национальной безопасности страны предопределило решение президента России о начале специальной военной операции. Ответом стран Запада на принятое решение стало не имеющее прецедентов в новейшей мировой истории усиление масштабных многолетних санкций, направленных на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны", - сказала Михеева на пленарном заседании ОП РФ.
Она также затронула вопрос "отмены российской культуры" - по ее словам, беспрецедентная атака на российскую культуру в очередной раз подтвердила актуальность реализации госполитики по защите и укреплению традиционных ценностей.
Лондон - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 21:02
СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу
 
Лидия МихееваРоссияОбществоСанкции в отношении России
 
 
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