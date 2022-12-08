https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837142399.html
В ОП рассказали, на что направлены западные санкции
В ОП рассказали, на что направлены западные санкции - РИА Новости, 08.12.2022
В ОП рассказали, на что направлены западные санкции
Масштабные санкции Запада направлены на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны, заявила секретарь... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:15
2022-12-08T11:15
2022-12-08T11:15
лидия михеева
россия
общество
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Масштабные санкции Запада направлены на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.Она отметила, что в 2022 году российское общество стало свидетелем событий исторического характера, коренным образом изменивших привычный ход вещей."Пересечение красных линий национальной безопасности страны предопределило решение президента России о начале специальной военной операции. Ответом стран Запада на принятое решение стало не имеющее прецедентов в новейшей мировой истории усиление масштабных многолетних санкций, направленных на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны", - сказала Михеева на пленарном заседании ОП РФ.Она также затронула вопрос "отмены российской культуры" - по ее словам, беспрецедентная атака на российскую культуру в очередной раз подтвердила актуальность реализации госполитики по защите и укреплению традиционных ценностей.
https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837100985.html
https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837074028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лидия михеева, россия, общество, санкции в отношении россии
Лидия Михеева, Россия, Общество, Санкции в отношении России
В ОП рассказали, на что направлены западные санкции
Секретарь ОП Михеева: санкции направлены на разделение российского общества
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Масштабные санкции Запада направлены на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.
Она отметила, что в 2022 году российское общество стало свидетелем событий исторического характера, коренным образом изменивших привычный ход вещей.
"Пересечение красных линий национальной безопасности страны предопределило решение президента России о начале специальной военной операции. Ответом стран Запада на принятое решение стало не имеющее прецедентов в новейшей мировой истории усиление масштабных многолетних санкций, направленных на разделение российского общества и блокирование развития ключевых отраслей экономики страны", - сказала Михеева на пленарном заседании ОП РФ.
Она также затронула вопрос "отмены российской культуры" - по ее словам, беспрецедентная атака на российскую культуру в очередной раз подтвердила актуальность реализации госполитики по защите и укреплению традиционных ценностей.