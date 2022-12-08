https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837100985.html

Санкции не заставят Россию отказаться от своего курса, заявили в посольстве

Санкции не заставят Россию отказаться от своего курса, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.12.2022

Санкции не заставят Россию отказаться от своего курса, заявили в посольстве

Санкции США не заставят Москву отказаться от своего курса, а новые ограничительные меры в отношении российского экспорта причиняют вред зарубежным партнерам,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T03:42

2022-12-08T03:42

2022-12-08T07:31

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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Санкции США не заставят Москву отказаться от своего курса, а новые ограничительные меры в отношении российского экспорта причиняют вред зарубежным партнерам, заявило посольство России в Вашингтоне.США ранее ввели экспортные ограничения против 24 компаний за "действия против национальной безопасности или иностранных политических интересов Штатов". Из российских организаций в списке фигурируют 10 компаний, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур" и другие."Такие шаги местных властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. Указывают на то, что инструментарий давления на Россию иссякает. Подобные "выпады" США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата — заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов", — подчеркнули в посольстве.Как говорится в комментарии дипмиссии, новые ограничения против российских высокотехнологичных компаний — это "очередные попытки администрации утолить санкционный "зуд"."В отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу", — отметили в посольстве.В посольстве также указали на "пагубность нажима Вашингтона на частный бизнес".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837094826.html

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