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Санкции не заставят Россию отказаться от своего курса, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.12.2022
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Санкции не заставят Россию отказаться от своего курса, заявили в посольстве
Санкции не заставят Россию отказаться от своего курса, заявили в посольстве - РИА Новости, 08.12.2022
Санкции не заставят Россию отказаться от своего курса, заявили в посольстве
Санкции США не заставят Москву отказаться от своего курса, а новые ограничительные меры в отношении российского экспорта причиняют вред зарубежным партнерам,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T03:42
2022-12-08T07:31
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Санкции США не заставят Москву отказаться от своего курса, а новые ограничительные меры в отношении российского экспорта причиняют вред зарубежным партнерам, заявило посольство России в Вашингтоне.США ранее ввели экспортные ограничения против 24 компаний за "действия против национальной безопасности или иностранных политических интересов Штатов". Из российских организаций в списке фигурируют 10 компаний, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур" и другие."Такие шаги местных властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. Указывают на то, что инструментарий давления на Россию иссякает. Подобные "выпады" США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата — заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов", — подчеркнули в посольстве.Как говорится в комментарии дипмиссии, новые ограничения против российских высокотехнологичных компаний — это "очередные попытки администрации утолить санкционный "зуд"."В отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу", — отметили в посольстве.В посольстве также указали на "пагубность нажима Вашингтона на частный бизнес".После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837094826.html
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россия, сша
Россия, США
03:42 08.12.2022 (обновлено: 07:31 08.12.2022)
 
Санкции не заставят Россию отказаться от своего курса, заявили в посольстве

Посольство России в Вашингтоне: санкции не заставят Москву отказаться от своего курса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Санкции США не заставят Москву отказаться от своего курса, а новые ограничительные меры в отношении российского экспорта причиняют вред зарубежным партнерам, заявило посольство России в Вашингтоне.
США ранее ввели экспортные ограничения против 24 компаний за "действия против национальной безопасности или иностранных политических интересов Штатов". Из российских организаций в списке фигурируют 10 компаний, включая "Русэлектроникс", "Миландр", "Милур" и другие.
"Такие шаги местных властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. Указывают на то, что инструментарий давления на Россию иссякает. Подобные "выпады" США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата — заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов", — подчеркнули в посольстве.
Как говорится в комментарии дипмиссии, новые ограничения против российских высокотехнологичных компаний — это "очередные попытки администрации утолить санкционный "зуд".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Рябков объяснил приостановку диалога по стратегический безопасности с США
"В отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу", — отметили в посольстве.
В посольстве также указали на "пагубность нажима Вашингтона на частный бизнес".
"Как и ранее, в первую очередь от подобных ограничений пострадают зарубежные партнеры. Ровно так и происходит в результате нерыночных инициатив Белого дома по вытеснению российского экспорта с мировых продовольственных и энергетических площадок", — заключили дипломаты.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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