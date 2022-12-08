https://ria.ru/20221208/sammit-1837264159.html

На саммите ЕАЭС примут несколько важных решений в сфере энергетики

На саммите ЕАЭС примут несколько важных решений в сфере энергетики - РИА Новости, 08.12.2022

На саммите ЕАЭС примут несколько важных решений в сфере энергетики

На саммите ЕАЭС, в котором примет участие президент России Владимир Путин, предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:16

2022-12-08T16:16

2022-12-08T16:16

экономика

владимир путин

бишкек

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На саммите ЕАЭС, в котором примет участие президент России Владимир Путин, предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 9 декабря Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке."Планируется рассмотреть текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕвразЭС. Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

бишкек

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, бишкек, евразийский экономический союз