На саммите ЕАЭС примут несколько важных решений в сфере энергетики
На саммите ЕАЭС с участием Путина примут несколько важных решений в сфере энергетики
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На саммите ЕАЭС, в котором примет участие президент России Владимир Путин, предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 9 декабря Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
"Планируется рассмотреть текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕвразЭС. Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году", - говорится в сообщении.
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