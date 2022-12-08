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На саммите ЕАЭС примут несколько важных решений в сфере энергетики - РИА Новости, 08.12.2022
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На саммите ЕАЭС примут несколько важных решений в сфере энергетики
На саммите ЕАЭС примут несколько важных решений в сфере энергетики - РИА Новости, 08.12.2022
На саммите ЕАЭС примут несколько важных решений в сфере энергетики
На саммите ЕАЭС, в котором примет участие президент России Владимир Путин, предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:16
2022-12-08T16:16
экономика
владимир путин
бишкек
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На саммите ЕАЭС, в котором примет участие президент России Владимир Путин, предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что 9 декабря Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке."Планируется рассмотреть текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕвразЭС. Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году", - говорится в сообщении.
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экономика, владимир путин, бишкек, евразийский экономический союз
Экономика, Владимир Путин, Бишкек, Евразийский экономический союз
16:16 08.12.2022
 
На саммите ЕАЭС примут несколько важных решений в сфере энергетики

На саммите ЕАЭС с участием Путина примут несколько важных решений в сфере энергетики

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На саммите ЕАЭС, в котором примет участие президент России Владимир Путин, предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 9 декабря Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.
"Планируется рассмотреть текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг. Предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕвразЭС. Российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаВладимир ПутинБишкекЕвразийский экономический союз
 
 
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