https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837096908.html

Рябков высказался о ситуации вокруг дипмиссий России и США

Рябков высказался о ситуации вокруг дипмиссий России и США - РИА Новости, 08.12.2022

Рябков высказался о ситуации вокруг дипмиссий России и США

Ситуация в вопросе виз и дипмиссий РФ и США остается проблемной, со стороны Вашингтона нет поиска решений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T01:20

2022-12-08T01:20

2022-12-08T01:20

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ситуация в вопросе виз и дипмиссий РФ и США остается проблемной, со стороны Вашингтона нет поиска решений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Известиям"."Сами дипмиссии превращаются в часть проблемы, и я не вижу признаков того, что американцы были готовы на какой-то здравой, сбалансированной основе начать с нами договариваться о том, как вначале остановить этот процесс взаимных ударов, уколов и ограничений, а затем постепенно хотя бы в чем-то это дело начать исправлять. Пока есть только имитация, есть только обмен некими позиционными сигналами, но нет поиска решений. До этого мы не дошли, к сожалению, и ситуация проблемная, тяжелая", - сказал он.Рябков подчеркнул, что нужно наоборот добиваться, чтобы дипмиссии выполняли отведенную им функцию, чтобы они работали на улучшение отношений, по крайней мере искали способы, как не дать им опуститься еще ниже той планки, на которой они сейчас находятся.Он назвал абсолютно немотивированными ограничения со стороны США.Он добавил, что на ограничительные меры со стороны Вашингтона Россия вынуждена отвечать."Ясно, что мы вынуждены реагировать, отвечать. Мы действуем в этой сфере решительно. Ни один враждебный ход Вашингтона в этой сфере не остается без реакции, соответственно, им тоже непросто здесь работать. Во многих отношениях требования, в том числе по ограничениям поездок, совершенно зеркальные просто в прямом смысле слова по отношению к американцам, если сравнить это с тем, что происходит в США применительно к нашим загранучреждениям. Но это неправильно, это не тот путь. Зачем это нужно Вашингтону, я не очень понимаю", - заключил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837095068.html

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в мире, сергей рябков, россия, вашингтон (штат), сша