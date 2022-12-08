https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837096766.html

Рябков призвал прописать режим поездок инспекторов на ядерные объекты США

Рябков призвал прописать режим поездок инспекторов на ядерные объекты США - РИА Новости, 08.12.2022

Рябков призвал прописать режим поездок инспекторов на ядерные объекты США

От США поступали сигналы, что они договорятся с союзниками и откроют небо для осуществления инспекций ядерных объектов со стороны РФ в рамках Договора об... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T01:12

2022-12-08T01:12

2022-12-08T01:13

в мире

сергей рябков

россия

сша

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. От США поступали сигналы, что они договорятся с союзниками и откроют небо для осуществления инспекций ядерных объектов со стороны РФ в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но нужно закрепить эти договоренности на бумаге, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям"."Что касается режимов поездок инспекторов, сигналы разного рода поступали из США. Они намекали, что договорятся со своими союзниками, которые закрыли все свое воздушное пространство для наших рейсов, в том числе госавиации. Они направляли другие сигналы такого рода - что все будет отрегулировано. Но это все должно работать четко, нужно все это положить на бумагу, запротоколировать, и помимо вопросов с рейсами там масса других сюжетов", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837096551.html

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в мире, сергей рябков, россия, сша