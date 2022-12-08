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Рябков призвал прописать режим поездок инспекторов на ядерные объекты США - РИА Новости, 08.12.2022
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Рябков призвал прописать режим поездок инспекторов на ядерные объекты США
Рябков призвал прописать режим поездок инспекторов на ядерные объекты США - РИА Новости, 08.12.2022
Рябков призвал прописать режим поездок инспекторов на ядерные объекты США
От США поступали сигналы, что они договорятся с союзниками и откроют небо для осуществления инспекций ядерных объектов со стороны РФ в рамках Договора об... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T01:12
2022-12-08T01:13
в мире
сергей рябков
россия
сша
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. От США поступали сигналы, что они договорятся с союзниками и откроют небо для осуществления инспекций ядерных объектов со стороны РФ в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но нужно закрепить эти договоренности на бумаге, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям"."Что касается режимов поездок инспекторов, сигналы разного рода поступали из США. Они намекали, что договорятся со своими союзниками, которые закрыли все свое воздушное пространство для наших рейсов, в том числе госавиации. Они направляли другие сигналы такого рода - что все будет отрегулировано. Но это все должно работать четко, нужно все это положить на бумагу, запротоколировать, и помимо вопросов с рейсами там масса других сюжетов", - сказал Рябков.
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в мире, сергей рябков, россия, сша
В мире, Сергей Рябков, Россия, США
01:12 08.12.2022 (обновлено: 01:13 08.12.2022)
 
Рябков призвал прописать режим поездок инспекторов на ядерные объекты США

Рябков: режим поездок инспекторов из России на ядерные объекты США должен быть прописан

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. От США поступали сигналы, что они договорятся с союзниками и откроют небо для осуществления инспекций ядерных объектов со стороны РФ в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), но нужно закрепить эти договоренности на бумаге, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям".
"Что касается режимов поездок инспекторов, сигналы разного рода поступали из США. Они намекали, что договорятся со своими союзниками, которые закрыли все свое воздушное пространство для наших рейсов, в том числе госавиации. Они направляли другие сигналы такого рода - что все будет отрегулировано. Но это все должно работать четко, нужно все это положить на бумагу, запротоколировать, и помимо вопросов с рейсами там масса других сюжетов", - сказал Рябков.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
01:05
Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков
 
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