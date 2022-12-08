https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837096551.html
Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков
Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022
Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков
Односторонние уступки со стороны России в диалоге с США по стратстабильности просто исключаются, он возможен только на равной основе, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T01:05
2022-12-08T01:05
2022-12-08T01:05
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Односторонние уступки со стороны России в диалоге с США по стратстабильности просто исключаются, он возможен только на равной основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям".Рябков подчеркнул, что односторонние уступки со стороны России исключены. "За ними в очереди не стоим, с протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим. Только на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе этот диалог может быть продолжен. Тем более ожидать каких-то результатов от него можно, только если с той стороны поймут, что односторонние уступки со стороны России просто исключаются. Это не опция, это даже не рассматривается", - заключил замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837095642.html
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в мире, россия, сергей рябков, сша
В мире, Россия, Сергей Рябков, США
Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков
Рябков: односторонние уступки России в диалоге с США по стратстабильности исключаются