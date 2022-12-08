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Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022
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Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков
Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022
Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков
Односторонние уступки со стороны России в диалоге с США по стратстабильности просто исключаются, он возможен только на равной основе, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T01:05
2022-12-08T01:05
в мире
россия
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Односторонние уступки со стороны России в диалоге с США по стратстабильности просто исключаются, он возможен только на равной основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям".Рябков подчеркнул, что односторонние уступки со стороны России исключены. "За ними в очереди не стоим, с протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим. Только на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе этот диалог может быть продолжен. Тем более ожидать каких-то результатов от него можно, только если с той стороны поймут, что односторонние уступки со стороны России просто исключаются. Это не опция, это даже не рассматривается", - заключил замглавы МИД РФ.
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в мире, россия, сергей рябков, сша
В мире, Россия, Сергей Рябков, США
01:05 08.12.2022
 
Односторонние уступки России в диалоге с США исключаются, заявил Рябков

Рябков: односторонние уступки России в диалоге с США по стратстабильности исключаются

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Московский Кремль и здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Односторонние уступки со стороны России в диалоге с США по стратстабильности просто исключаются, он возможен только на равной основе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям".
"Если и когда американцы дозреют до возобновления (диалога по стратегической стабильности), мы будем готовы", - сказал он.
Рябков подчеркнул, что односторонние уступки со стороны России исключены. "За ними в очереди не стоим, с протянутой рукой за ними не ходим, никаких одолжений не просим. Только на равной, разумной, здравой, сбалансированной основе этот диалог может быть продолжен. Тем более ожидать каких-то результатов от него можно, только если с той стороны поймут, что односторонние уступки со стороны России просто исключаются. Это не опция, это даже не рассматривается", - заключил замглавы МИД РФ.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
00:50
Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков
 
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