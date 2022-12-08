https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837095642.html
Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков
Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022
Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков
Москва не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, США также подтверждают потребность в диалоге, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:50
2022-12-08T00:50
2022-12-08T00:56
москва
вашингтон (штат)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, США также подтверждают потребность в диалоге, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Известиям".Комментируя готовность Вашингтона к такому разрыву, он отметил, что "пока подобных позывов с их стороны нет"."Они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны", - добавил замглавы МИД России.
https://ria.ru/20221208/obmen-1837095068.html
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вашингтон (штат), в мире
Москва, Вашингтон (штат), В мире
00:50 08.12.2022 (обновлено: 00:56 08.12.2022)
Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков
Рябков: Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, нам это не нужно