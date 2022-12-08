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Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022
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Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков
Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022
Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков
Москва не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, США также подтверждают потребность в диалоге, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:50
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москва
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, США также подтверждают потребность в диалоге, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Известиям".Комментируя готовность Вашингтона к такому разрыву, он отметил, что "пока подобных позывов с их стороны нет"."Они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны", - добавил замглавы МИД России.
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москва, вашингтон (штат), в мире
Москва, Вашингтон (штат), В мире
00:50 08.12.2022 (обновлено: 00:56 08.12.2022)
 
Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков

Рябков: Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, нам это не нужно

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, США также подтверждают потребность в диалоге, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Известиям".
"Мы не хотели бы такого развития. По большому счету, разрыв дипотношений - это сигнал, что ресурса вообще никакого политического не осталось, остается только силовой. Нам это не нужно", - сказал Рябков.
Комментируя готовность Вашингтона к такому разрыву, он отметил, что "пока подобных позывов с их стороны нет".
"Они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны", - добавил замглавы МИД России.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
00:37
Рябков прокомментировал вопрос обмена заключенными между Россией и США
 
МоскваВашингтон (штат)В мире
 
 
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