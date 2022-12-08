https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837095642.html

Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков

Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022

Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков

Москва не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, США также подтверждают потребность в диалоге, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:50

2022-12-08T00:50

2022-12-08T00:56

москва

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва не хотела бы разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, США также подтверждают потребность в диалоге, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью "Известиям".Комментируя готовность Вашингтона к такому разрыву, он отметил, что "пока подобных позывов с их стороны нет"."Они подтверждают, что и им вроде как диалог и каналы коммуникации нужны", - добавил замглавы МИД России.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837095068.html

москва

вашингтон (штат)

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москва, вашингтон (штат), в мире