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Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022
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Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022
Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства, заявил Рябков РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:39
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россия
магатэ
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства, заявил Рябков в интервью "Известиям"."Для нас главная сейчас непроясненная проблема сводится к тому, что нет уверенности в готовности Киева здраво подойти к этому вопросу", - добавил он."Мы не можем создать зону, которая повышала бы риски для ЗАЭС, а по факту Киев и его спонсоры ведут дело именно к этому", - указал Рябков."Они хотели бы, по большому счету, чтобы под прикрытием решения данного вопроса в контакте с МАГАТЭ мы просто оттуда ушли. Тогда станция, естественно, сразу же будет захвачена. Не можем на это пойти, не можем с этим согласиться", - заключил замглавы МИД РФ.
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россия, магатэ, в мире
Россия, МАГАТЭ, В мире
00:39 08.12.2022 (обновлено: 00:55 08.12.2022)
 
Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

Рябков: Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства, заявил Рябков в интервью "Известиям".
"Мы предложили агентству решение проблемы создания зоны безопасности с конкретными параметрами, эти предложения на рассмотрении агентства, они являются предметом обсуждения", - сказал он.
"Для нас главная сейчас непроясненная проблема сводится к тому, что нет уверенности в готовности Киева здраво подойти к этому вопросу", - добавил он.
"Мы не можем создать зону, которая повышала бы риски для ЗАЭС, а по факту Киев и его спонсоры ведут дело именно к этому", - указал Рябков.
"Они хотели бы, по большому счету, чтобы под прикрытием решения данного вопроса в контакте с МАГАТЭ мы просто оттуда ушли. Тогда станция, естественно, сразу же будет захвачена. Не можем на это пойти, не можем с этим согласиться", - заключил замглавы МИД РФ.
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