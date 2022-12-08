https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837095175.html
Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022
Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства, заявил Рябков РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:39
2022-12-08T00:39
2022-12-08T00:55
россия
магатэ
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства, заявил Рябков в интервью "Известиям"."Для нас главная сейчас непроясненная проблема сводится к тому, что нет уверенности в готовности Киева здраво подойти к этому вопросу", - добавил он."Мы не можем создать зону, которая повышала бы риски для ЗАЭС, а по факту Киев и его спонсоры ведут дело именно к этому", - указал Рябков."Они хотели бы, по большому счету, чтобы под прикрытием решения данного вопроса в контакте с МАГАТЭ мы просто оттуда ушли. Тогда станция, естественно, сразу же будет захвачена. Не можем на это пойти, не можем с этим согласиться", - заключил замглавы МИД РФ.
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россия, магатэ, в мире
00:39 08.12.2022 (обновлено: 00:55 08.12.2022)
Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков
Рябков: Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне безопасности вокруг ЗАЭС