https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837095175.html

Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков - РИА Новости, 08.12.2022

Россия направила МАГАТЭ предложения по зоне вокруг ЗАЭС, заявил Рябков

Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства, заявил Рябков РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T00:39

2022-12-08T00:39

2022-12-08T00:55

россия

магатэ

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825485154_0:99:2048:1251_1920x0_80_0_0_a1a3f6e8145a6492f0a2ee3bb497dfe8.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва направила МАГАТЭ предложения с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, они на рассмотрении агентства, заявил Рябков в интервью "Известиям"."Для нас главная сейчас непроясненная проблема сводится к тому, что нет уверенности в готовности Киева здраво подойти к этому вопросу", - добавил он."Мы не можем создать зону, которая повышала бы риски для ЗАЭС, а по факту Киев и его спонсоры ведут дело именно к этому", - указал Рябков."Они хотели бы, по большому счету, чтобы под прикрытием решения данного вопроса в контакте с МАГАТЭ мы просто оттуда ушли. Тогда станция, естественно, сразу же будет захвачена. Не можем на это пойти, не можем с этим согласиться", - заключил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20221206/moratoriy-1836789693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, магатэ, в мире