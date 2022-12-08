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Рябков назвал условие для диалога с США по стратегической безопасности - РИА Новости, 08.12.2022
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Рябков назвал условие для диалога с США по стратегической безопасности
Рябков назвал условие для диалога с США по стратегической безопасности - РИА Новости, 08.12.2022
Рябков назвал условие для диалога с США по стратегической безопасности
Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности, когда Вашингтон дозреет до этого, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T00:32
2022-12-08T01:12
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности, когда Вашингтон дозреет до этого, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью "Известиям".По словам дипломата, Вашингтон приостановил диалог по стратегической стабильности без внятного объяснения причин."Мы знаем, что это не будет просто, диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции, но в конце концов это им решать", — добавил Рябков.При этом, отметил он, односторонние уступки со стороны Москвы исключены. Разговор возможен только на "равной, разумной, здравой, сбалансированной основе", заключил замглавы МИД.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837095642.html
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, В мире
00:32 08.12.2022 (обновлено: 01:12 08.12.2022)
 
Рябков назвал условие для диалога с США по стратегической безопасности

Рябков: Россия возобновит диалог с США по стратегическим вопросам, когда Вашингтон дозреет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности, когда Вашингтон дозреет до этого, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью "Известиям".
"Если и когда американцы дозреют до возобновления, мы будем готовы. Мы знаем, что это не будет просто, диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции, но в конце концов это им решать", — подчеркнул Рябков.
По словам дипломата, Вашингтон приостановил диалог по стратегической стабильности без внятного объяснения причин.
"Мы знаем, что это не будет просто, диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции, но в конце концов это им решать", — добавил Рябков.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
00:50
Москва не хотела бы разрыва дипотношений с Вашингтоном, заявил Рябков
При этом, отметил он, односторонние уступки со стороны Москвы исключены. Разговор возможен только на "равной, разумной, здравой, сбалансированной основе", заключил замглавы МИД.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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