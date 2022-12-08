00:32 08.12.2022 (обновлено: 01:12 08.12.2022)
Рябков назвал условие для диалога с США по стратегической безопасности
Рябков: Россия возобновит диалог с США по стратегическим вопросам, когда Вашингтон дозреет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности, когда Вашингтон дозреет до этого, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью "Известиям".
"Если и когда американцы дозреют до возобновления, мы будем готовы. Мы знаем, что это не будет просто, диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции, но в конце концов это им решать", — подчеркнул Рябков.
По словам дипломата, Вашингтон приостановил диалог по стратегической стабильности без внятного объяснения причин.
"Мы знаем, что это не будет просто, диалог и раньше шел с трудом, сейчас могут появляться какие-то дополнительные позиционные довески, ненужные нам в американской позиции, но в конце концов это им решать", — добавил Рябков.
При этом, отметил он, односторонние уступки со стороны Москвы исключены. Разговор возможен только на "равной, разумной, здравой, сбалансированной основе", заключил замглавы МИД.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.