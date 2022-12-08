Участник "Русича" Петровский может попасть под санкции Евросоюза, пишут СМИ
Politico: Евросоюз может ввести санкции против участника группы "Русич" Яна Петровского
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Евросоюз может ввести санкции против участника военно-патриотического клуба "Русич" Яна Петровского, пишет газета Politico.
При этом издание называет Петровского командующим этим клубом.
"Третий документ, касающийся лиц, подпадающих под действие девятого пакета санкций комиссии, налагает новые ограничения на несколько военизированных формирований и формирований сторонников превосходства белой расы, а также вводит санкции против Яна Игоревича Петровского - командующего так называемой оперативной группы "Русич", - говорится в сообщении газеты.
Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
Ранее в ЕС заявляли, что девятый пакет антироссийских санкций, вероятно, будет введен в действие до конца текущего года. Утверждение нового санкционного пакета возможно уже на заседании глав МИД ЕС 12 декабря.