https://ria.ru/20221208/rody-1837127920.html

Росздравнадзор проверит информацию о родившей в очереди у кабинета врача

Росздравнадзор проверит информацию о родившей в очереди у кабинета врача - РИА Новости, 08.12.2022

Росздравнадзор проверит информацию о родившей в очереди у кабинета врача

Специалисты Росздравнадзора в Новосибирске проверят информацию о неоказании медицинской помощи беременной в местном роддоме, СК возбудил уголовное дело. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:36

2022-12-08T10:36

2022-12-08T10:36

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здоровье - общество

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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора в Новосибирске проверят информацию о неоказании медицинской помощи беременной в местном роддоме, СК возбудил уголовное дело."Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проверяет информацию СМИ о неоказании медпомощи беременной в медучреждении, которая родила в очереди около кабинета врача", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росздравнадзора.Ранее некоторые СМИ рассказали историю женщины, которая в июне в одном из роддомов Новосибирска родила уже мертвого ребенка. Она винит врачей в том, что специалисты вовремя не выявили проблему с ребенком, у которого оказались узлы на пуповине, и не сделали ей операцию."Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает в свою очередь СУСК по Новосибирской областиПо уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи намерены выяснить своевременность и качество оказания женщине медицинской помощи.

https://ria.ru/20221208/uchastok-1837093794.html

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происшествия, здоровье - общество, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия