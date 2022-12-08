https://ria.ru/20221208/rody-1837127920.html
Росздравнадзор проверит информацию о родившей в очереди у кабинета врача
Росздравнадзор проверит информацию о родившей в очереди у кабинета врача - РИА Новости, 08.12.2022
Росздравнадзор проверит информацию о родившей в очереди у кабинета врача
Специалисты Росздравнадзора в Новосибирске проверят информацию о неоказании медицинской помощи беременной в местном роддоме, СК возбудил уголовное дело. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:36
2022-12-08T10:36
2022-12-08T10:36
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НОВОСИБИРСК, 8 дек – РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора в Новосибирске проверят информацию о неоказании медицинской помощи беременной в местном роддоме, СК возбудил уголовное дело."Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проверяет информацию СМИ о неоказании медпомощи беременной в медучреждении, которая родила в очереди около кабинета врача", - говорится в сообщении в Telegram-канале Росздравнадзора.Ранее некоторые СМИ рассказали историю женщины, которая в июне в одном из роддомов Новосибирска родила уже мертвого ребенка. Она винит врачей в том, что специалисты вовремя не выявили проблему с ребенком, у которого оказались узлы на пуповине, и не сделали ей операцию."Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщает в свою очередь СУСК по Новосибирской областиПо уголовному делу назначен комплекс экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи намерены выяснить своевременность и качество оказания женщине медицинской помощи.
https://ria.ru/20221208/uchastok-1837093794.html
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происшествия, здоровье - общество, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Новосибирская область, Новосибирск, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Росздравнадзор проверит информацию о родившей в очереди у кабинета врача
В Новосибирске проверят обстоятельства рождения мертвого ребенка у кабинета врача