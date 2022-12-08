Овчинский: зеленоградский производитель выпустил новую линейку RFID-меток
© Пресс-служба ДИППРуководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Пресс-служба ДИПП
Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Московский производитель RFID-продукции выпустил новую линейку корпусированных меток для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Корпусированные антивандальные RFID-метки группы компаний ISBC
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Корпусированные антивандальные RFID-метки группы компаний ISBC
RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, когда с помощью радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.
"Продукция зеленоградской компании ISBC на протяжении уже 20 лет используется в ряде значимых для Москвы и других городов России проектов. Разработки предприятия позволяют применять RFID-технологии практически во всех сферах жизни. Например, компания выпустила новую линейку корпусированных меток для автоматизации и оптимизации работы транспортно-логистических, промышленных, строительных компаний и складских служб предприятий. Такие метки будут незаменимы на тех проектах, где необходимо считывать большие объекты на дальнем расстоянии. Также метки имеют антивандальный корпус, что делает их устойчивыми к дождю, снегу и любой другой непогоде. Это позволяет устанавливать их на металлические контейнеры, автомобили или пластиковую тару", – сказал Овчинский.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Корпусированная антивандальная RFID-метка группы компаний ISBC, установленная на складском объекте
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Корпусированная антивандальная RFID-метка группы компаний ISBC, установленная на складском объекте
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Корпусированная антивандальная RFID-метка группы компаний ISBC
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Корпусированная антивандальная RFID-метка группы компаний ISBC
© Фото : Пресс-служба ДИПП
© Фото : Пресс-служба ДИПП Корпусированная антивандальная RFID-метка группы компаний ISBC, установленная на контейнере
3 из 3
Корпусированная антивандальная RFID-метка группы компаний ISBC, установленная на контейнере
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 3
Корпусированная антивандальная RFID-метка группы компаний ISBC, установленная на складском объекте
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 3
Корпусированная антивандальная RFID-метка группы компаний ISBC
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 3
Корпусированная антивандальная RFID-метка группы компаний ISBC, установленная на контейнере
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Изделия доступны в 11 цветах, что позволяет персонализировать метки в соответствии с корпоративными цветами заказчиков или требованиями проекта. Устройства предназначены для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов. Каждая RFID-метка имеет свой уникальный идентификатор, присваиваемый на этапе производства и обеспечивающий высокий уровень защиты изделия от подделок. К тому же метки не требуют элемента питания. При попадании в зону действия считывателя она питается от электромагнитного излучения и отвечает своим уникальным номером.
Сегодня RFID-технологии позволяют автоматизировать учет и оценку износа промышленного оборудования, регистрацию транспорта и железнодорожных вагонов, перемещение паллет, мониторинг контейнеров и взвешивание грузовиков. RFID-решения гарантируют контроль, снижают затраты и предотвращают ошибки персонала.
"Интернет вещей все глубже проникает во все сферы бизнеса и позволяет передавать, принимать и анализировать данные из различных систем. Идентификация объектов в промышленном интернете вещей – это облегчение маршрутизации и инвентаризации, а также предотвращение остановок процессов и потерь организаций с учетом возможного отсутствия персонала. Кастомизированные RFID-решения меток позволят реализовывать уникальные сценарии под нужды клиентов, повысят рентабельность предприятий, безопасность производств и надежность логистики", – сказал директор по продажам департамента Object ID группы компаний ISBC Егор Орлов.