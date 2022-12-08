https://ria.ru/20221208/rfid-metki-1837076691.html

Овчинский: зеленоградский производитель выпустил новую линейку RFID-меток

Овчинский: зеленоградский производитель выпустил новую линейку RFID-меток - РИА Новости, 08.12.2022

Овчинский: зеленоградский производитель выпустил новую линейку RFID-меток

Московский производитель RFID-продукции выпустил новую линейку корпусированных меток для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов, сообщил... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T07:13

2022-12-08T07:13

2022-12-08T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

технологии

экономика

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Московский производитель RFID-продукции выпустил новую линейку корпусированных меток для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, когда с помощью радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках."Продукция зеленоградской компании ISBC на протяжении уже 20 лет используется в ряде значимых для Москвы и других городов России проектов. Разработки предприятия позволяют применять RFID-технологии практически во всех сферах жизни. Например, компания выпустила новую линейку корпусированных меток для автоматизации и оптимизации работы транспортно-логистических, промышленных, строительных компаний и складских служб предприятий. Такие метки будут незаменимы на тех проектах, где необходимо считывать большие объекты на дальнем расстоянии. Также метки имеют антивандальный корпус, что делает их устойчивыми к дождю, снегу и любой другой непогоде. Это позволяет устанавливать их на металлические контейнеры, автомобили или пластиковую тару", – сказал Овчинский.Изделия доступны в 11 цветах, что позволяет персонализировать метки в соответствии с корпоративными цветами заказчиков или требованиями проекта. Устройства предназначены для идентификации движущихся и стационарных крупных объектов. Каждая RFID-метка имеет свой уникальный идентификатор, присваиваемый на этапе производства и обеспечивающий высокий уровень защиты изделия от подделок. К тому же метки не требуют элемента питания. При попадании в зону действия считывателя она питается от электромагнитного излучения и отвечает своим уникальным номером.Сегодня RFID-технологии позволяют автоматизировать учет и оценку износа промышленного оборудования, регистрацию транспорта и железнодорожных вагонов, перемещение паллет, мониторинг контейнеров и взвешивание грузовиков. RFID-решения гарантируют контроль, снижают затраты и предотвращают ошибки персонала."Интернет вещей все глубже проникает во все сферы бизнеса и позволяет передавать, принимать и анализировать данные из различных систем. Идентификация объектов в промышленном интернете вещей – это облегчение маршрутизации и инвентаризации, а также предотвращение остановок процессов и потерь организаций с учетом возможного отсутствия персонала. Кастомизированные RFID-решения меток позволят реализовывать уникальные сценарии под нужды клиентов, повысят рентабельность предприятий, безопасность производств и надежность логистики", – сказал директор по продажам департамента Object ID группы компаний ISBC Егор Орлов.

https://ria.ru/20221115/ovchinskiy-1831489881.html

https://ria.ru/20221118/mebel-1832326792.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, технологии, экономика