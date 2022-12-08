https://ria.ru/20221208/rekonstruktsiya-1837337691.html

Реконструкция дороги на севере Красноярского края начнется в 2023 году

Реконструкция дороги на севере Красноярского края начнется в 2023 году - РИА Новости, 08.12.2022

Реконструкция дороги на севере Красноярского края начнется в 2023 году

Первый этап реконструкции дороги Енисейск – Высокогорский на севере Красноярского края стоимостью более 2 миллиардов рублей начнется в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:52

2022-12-08T20:52

2022-12-08T20:52

красноярский край

енисейск

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КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Первый этап реконструкции дороги Енисейск – Высокогорский на севере Красноярского края стоимостью более 2 миллиардов рублей начнется в 2023 году, сообщает пресс-служба краевого минтранса.Маршрут Енисейск – Высокогорский проходит от деревни Еркалово в Енисейском районе и выходит на построенную в этом году новую дорогу в обход посёлка Высокогорский."В крае начинается реконструкция дороги Енисейск – Высокогорский. На первом этапе на маршруте дорожники реконструируют участок протяженностью 15,5 километров от села Потапово до въезда в село Городище, а также два моста. Работы, общей стоимостью более 2 млрд рублей, выполнят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.До конца 2024 года специалисты расширят проезжую часть, восстановят переходный (щебёночный) тип покрытия, обустроят систему водоотвода, укрепят кюветы и откосы. Восстановят аварийные мосты: через ручей Каменка и ручей Берёзовка, возведут металлическую гофрированную арку через ручей Исток и обустроят 12 водопропускных труб.По словам заместителя министра транспорта края Дмитрия Зотина, реконструкция маршрутной сети и восстановление аварийных переправ на правобережье Енисея на севере региона необходимы для того, "чтобы дорожная сеть была готова к нагрузкам и интенсивности движения, которые возрастут после ввода в эксплуатацию Высокогорского моста".В общей сложности до конца 2027 года специалисты планируют привести в порядок 47 километров дорожного покрытия.

https://ria.ru/20221111/shkola-1830779053.html

красноярский край

енисейск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, енисейск