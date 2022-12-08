https://ria.ru/20221208/regiony-1837179827.html
В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России
В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России - РИА Новости, 08.12.2022
В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России
Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ, цели спецоперации остаются... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:45
2022-12-08T12:45
2022-12-08T12:57
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
дмитрий песков
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ, цели спецоперации остаются прежними, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Об этом (о присоединении к России новых территорий - ред.) речи не идет. По крайней мере никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить", - сказал он.Песков пояснил, что речь идет о части ДНР и о том, "что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками". Он подтвердил, что целями специальной военной операции остаются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса."Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент", - заключил Песков.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:45 08.12.2022 (обновлено: 12:57 08.12.2022)
В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России
Песков: предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов России