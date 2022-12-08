https://ria.ru/20221208/regiony-1837179827.html

В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России

В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России - РИА Новости, 08.12.2022

В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России

Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ, цели спецоперации остаются... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:45

2022-12-08T12:45

2022-12-08T12:57

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

дмитрий песков

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:61:3132:1823_1920x0_80_0_0_6620834f2f9fa4e4875bbdf2e38cc42e.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ, цели спецоперации остаются прежними, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Об этом (о присоединении к России новых территорий - ред.) речи не идет. По крайней мере никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить", - сказал он.Песков пояснил, что речь идет о части ДНР и о том, "что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками". Он подтвердил, что целями специальной военной операции остаются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса."Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент", - заключил Песков.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр