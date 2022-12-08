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В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России - РИА Новости, 08.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221208/regiony-1837179827.html
В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России
В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России - РИА Новости, 08.12.2022
В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России
Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ, цели спецоперации остаются... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T12:45
2022-12-08T12:57
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
дмитрий песков
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ, цели спецоперации остаются прежними, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Об этом (о присоединении к России новых территорий - ред.) речи не идет. По крайней мере никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить", - сказал он.Песков пояснил, что речь идет о части ДНР и о том, "что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками". Он подтвердил, что целями специальной военной операции остаются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса."Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент", - заключил Песков.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
россия
украина
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донецкая народная республика
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россия, безопасность, украина, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Дмитрий Песков, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:45 08.12.2022 (обновлено: 12:57 08.12.2022)
 
В Кремле заявили о необходимости освободить новые территории России

Песков: предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов России

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Речи о присоединении новых территорий к России не идет, но предстоит освободить оккупированные Киевом части новых регионов РФ, цели спецоперации остаются прежними, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Об этом (о присоединении к России новых территорий - ред.) речи не идет. По крайней мере никаких заявлений на этот счет не было. Но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что еще в ряде новых регионов РФ есть оккупированные территории, которые предстоит освободить", - сказал он.
Песков пояснил, что речь идет о части ДНР и о том, "что вошло в состав РФ и потом было обратно оккупировано украинскими войсками". Он подтвердил, что целями специальной военной операции остаются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита людей Донбасса.
"Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на юго-востоке Украины, которые живут на Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов. Вот, о чем говорил президент", - заключил Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаДмитрий ПесковЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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