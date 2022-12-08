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Путин пообещал сделать все для защиты людей - РИА Новости, 08.12.2022
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Путин пообещал сделать все для защиты людей
Путин пообещал сделать все для защиты людей - РИА Новости, 08.12.2022
Путин пообещал сделать все для защиты людей
Президент России Владимир Путин на встрече с героями России, говоря о спецоперации, заявил, что РФ делает это для защиты людей, и нужно быть внутренне... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:24
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россия
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с героями России, говоря о спецоперации, заявил, что РФ делает это для защиты людей, и нужно быть внутренне уверенными, что делается это достойно."Я сказал о том, что Родина - это прежде всего люди, и мы всегда должны об этом помнить. Прежде всего, мы делаем для людей всё, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что делаем это достойно. И делать именно таким образом. Потому что страна, люди, которые нуждаются в защите, понимают, что последняя надежда на вас", - сказал он.
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
15:24 08.12.2022 (обновлено: 15:57 08.12.2022)
 
Путин пообещал сделать все для защиты людей

Путин на встрече с героями России пообещал сделать все для защиты людей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с героями России, говоря о спецоперации, заявил, что РФ делает это для защиты людей, и нужно быть внутренне уверенными, что делается это достойно.
"Я сказал о том, что Родина - это прежде всего люди, и мы всегда должны об этом помнить. Прежде всего, мы делаем для людей всё, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что делаем это достойно. И делать именно таким образом. Потому что страна, люди, которые нуждаются в защите, понимают, что последняя надежда на вас", - сказал он.
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