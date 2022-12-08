https://ria.ru/20221208/putin-1837239066.html

Путин пообещал сделать все для защиты людей

Путин пообещал сделать все для защиты людей - РИА Новости, 08.12.2022

Путин пообещал сделать все для защиты людей

Президент России Владимир Путин на встрече с героями России, говоря о спецоперации, заявил, что РФ делает это для защиты людей, и нужно быть внутренне... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:24

2022-12-08T15:24

2022-12-08T15:57

россия

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с героями России, говоря о спецоперации, заявил, что РФ делает это для защиты людей, и нужно быть внутренне уверенными, что делается это достойно."Я сказал о том, что Родина - это прежде всего люди, и мы всегда должны об этом помнить. Прежде всего, мы делаем для людей всё, для их защиты. И мы должны понимать, внутренне быть уверены в том, что делаем это достойно. И делать именно таким образом. Потому что страна, люди, которые нуждаются в защите, понимают, что последняя надежда на вас", - сказал он.

https://ria.ru/20221208/feyki-1837240203.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, владимир путин