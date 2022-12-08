https://ria.ru/20221208/putin-1837194837.html

Путин принял участие в церемонии награждения Героев Отечества

Путин принял участие в церемонии награждения Героев Отечества - РИА Новости, 08.12.2022

Путин принял участие в церемонии награждения Героев Отечества

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Отечества обратился к тем, кто сейчас находится на передовой: для меня и всех сограждан каждый... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:34

2022-12-08T13:34

2022-12-08T15:02

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Отечества обратился к тем, кто сейчас находится на передовой: для меня и всех сограждан каждый из вас - герой."Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания "Героя России", - сказал Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград, которая приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.Президент искренне поблагодарил всех "за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда в любые времена объединяли Россию"."Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой. Для меня, для всех наших сограждан каждый из вас герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html

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россия

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Путин: "Для меня и всех сограждан каждый из вас герой" Президент России Владимир Путин в четверг в Кремлевском дворце вручит Героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля. "Для меня и всех сограждан каждый из вас герой", – заявил глава государства. 2022-12-08T13:34 true PT0M31S

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия