https://ria.ru/20221208/putin-1837194837.html
Путин принял участие в церемонии награждения Героев Отечества
Путин принял участие в церемонии награждения Героев Отечества - РИА Новости, 08.12.2022
Путин принял участие в церемонии награждения Героев Отечества
Президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Отечества обратился к тем, кто сейчас находится на передовой: для меня и всех сограждан каждый... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:34
2022-12-08T13:34
2022-12-08T15:02
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Отечества обратился к тем, кто сейчас находится на передовой: для меня и всех сограждан каждый из вас - герой."Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания "Героя России", - сказал Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград, которая приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.Президент искренне поблагодарил всех "за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда в любые времена объединяли Россию"."Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой. Для меня, для всех наших сограждан каждый из вас герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки", - отметил Путин.
https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html
https://ria.ru/20221207/orden-1837072584.html
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Путин: "Для меня и всех сограждан каждый из вас герой"
Президент России Владимир Путин в четверг в Кремлевском дворце вручит Героям России медали "Золотая звезда", сообщает пресс-служба Кремля. "Для меня и всех сограждан каждый из вас герой", – заявил глава государства.
2022-12-08T13:34
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
13:34 08.12.2022 (обновлено: 15:02 08.12.2022)
Путин принял участие в церемонии награждения Героев Отечества
Президент Путин поздравил Героев Отечества с полученными наградами
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Отечества обратился к тем, кто сейчас находится на передовой: для меня и всех сограждан каждый из вас - герой.
"Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания "Героя России", - сказал Путин на торжественной церемонии вручения государственных наград, которая приурочена ко Дню героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.
Президент искренне поблагодарил всех "за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда в любые времена объединяли Россию".
"Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой. Для меня, для всех наших сограждан каждый из вас герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки", - отметил Путин.