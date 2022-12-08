https://ria.ru/20221208/putin-1837123079.html
Читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о ядерном оружии
Читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 08.12.2022
Читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о ядерном оружии
Читатели британского издания Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина во время встречи с Советом при Президенте Российской Федерации... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:06
2022-12-08T10:06
2022-12-08T11:33
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
киев
нато
в мире
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail поддержали заявление президента России Владимира Путина во время встречи с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека о том, что Москва рассматривает оружие массового поражения как защиту.При этом комментаторы обвинили НАТО и президента Украины Владимира Зеленского в развязывании конфликта и желании привести его к эскалации."Единственный, кто хочет войны, так это Зеленский. Он призывает альянс вступить в конфликт при любой возможности, зная, а также требует больше оружия и денег", — заявил участник обсуждения с ником DwayneDibbley."Именно Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, который приведет к ядерной войне", — считает Mal Ganis."Похоже, Россия сейчас побеждает. Чем дольше идет этот конфликт, тем слабее становится Запад. Вскоре денежная поддержка закончится. Когда-нибудь Сунаку и Байдену придется прекратить отправлять деньги", — предположил Bango-Chopper."Они называют Владимира Путина деспотом, но это не он отправляет артиллерию, ракеты и дроны в Мексику, чтобы атаковать США, это Байден и НАТО отправляют оружие, что нападать на Россию", — подытожил Nmonkeysmivvie.Накануне президент России провел заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Во время мероприятия Путин отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. Однако, по его словам, Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой — это сдерживающий фактор. Кроме того, Россия не говорила о возможности его применения, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Владимир Путин.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Российский глава назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221208/britaniya-1837102267.html
https://ria.ru/20221207/rossiya-1837041112.html
https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837099469.html
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владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, киев, нато, в мире
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Киев, НАТО, В мире
10:06 08.12.2022 (обновлено: 11:33 08.12.2022)
Читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о ядерном оружии
Читатели DM поддержали заявление Путина о ядерном оружии как средстве защиты
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
поддержали заявление президента России Владимира Путина во время встречи с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека о том, что Москва рассматривает оружие массового поражения как защиту.
При этом комментаторы обвинили НАТО и президента Украины Владимира Зеленского в развязывании конфликта и желании привести его к эскалации.
"Единственный, кто хочет войны, так это Зеленский. Он призывает альянс вступить в конфликт при любой возможности, зная, а также требует больше оружия и денег", — заявил участник обсуждения с ником DwayneDibbley.
"Путин заявил, что применит ядерное оружие только для обороны, все остальное — выдумка западной пропаганды", — подчеркнул Hulio_Inglesios.
"Именно Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт, который приведет к ядерной войне", — считает Mal Ganis.
"Похоже, Россия сейчас побеждает. Чем дольше идет этот конфликт, тем слабее становится Запад. Вскоре денежная поддержка закончится. Когда-нибудь Сунаку и Байдену придется прекратить отправлять деньги", — предположил Bango-Chopper.
"Они называют Владимира Путина деспотом, но это не он отправляет артиллерию, ракеты и дроны в Мексику, чтобы атаковать США, это Байден и НАТО отправляют оружие, что нападать на Россию", — подытожил Nmonkeysmivvie.
Накануне президент России провел заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Во время мероприятия Путин отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает. Однако, по его словам, Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой — это сдерживающий фактор.
Кроме того, Россия не говорила о возможности его применения, в отличие от экс-премьера Великобритании
Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Владимир Путин.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Российский глава назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".