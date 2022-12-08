https://ria.ru/20221208/putin-1837122780.html
Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина
Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина - РИА Новости, 08.12.2022
Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии в честь Дня Героев Отечества. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:28
2022-12-08T13:28
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общество
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии в честь Дня Героев Отечества.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на мероприятии в честь Дня Героев Отечества
LIVE: Путин на мероприятии в честь Дня Героев Отечества
2022-12-08T13:28
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PT23M24S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, видео
Общество, Владимир Путин, Россия
Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии в честь Дня Героев Отечества.
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PT23M24S
13:28 08.12.2022 (обновлено: 13:38 08.12.2022)
Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии в честь Дня Героев Отечества.