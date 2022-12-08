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Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина - РИА Новости, 08.12.2022
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Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина
Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина - РИА Новости, 08.12.2022
Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии в честь Дня Героев Отечества. РИА Новости, 08.12.2022
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общество
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии в честь Дня Героев Отечества.
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общество, владимир путин, россия, видео
Общество, Владимир Путин, Россия
Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина
Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии в честь Дня Героев Отечества.
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13:28 08.12.2022 (обновлено: 13:38 08.12.2022)
 

Прием в честь Дня Героев Отечества с участием Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин участвует в мероприятии в честь Дня Героев Отечества.
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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